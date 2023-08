DIRETTA CATANZARO SPEZIA/ Video streaming tv: ultimo incrocio quasi 90 anni fa (Serie B, 30 agosto 2023)

DIRETTA CATANZARO SPEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Catanzaro Spezia ci propone un vero e proprio tuffo nel passato: quattro precedenti ci sono e proprio in Serie B, ma risalgono tutti agli anni dal 1933 al 1937, con una vittoria per parte nei match disputati in Liguria e due pareggi in Calabria. Se la storia non ci può dire altro su epoche più recenti, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Catanzaro e Spezia in vista della partita di questa sera. I numeri ci dicono che la rosa del Catanzaro vale complessivamente 14,90 milioni di euro, pari a 532.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società calabrese.

I numeri sono decisamente superiori per lo Spezia, la cui rosa invece ha un valore economico globale di 61,85 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei liguri arriva a ben 1,77 milioni di euro. Una differenza che appare netta e che sicuramente si deve al fatto che lo Spezia arriva dalla Serie A, chissà allora se e fino a quale punto questo aspetto potrà indirizzare i pronostici sulla partita in terra calabrese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANZARO SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Spezia, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CATANZARO SPEZIA: CALABRESI SORPRENDENTI!

Catanzaro Spezia, che sarà in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo, va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 30 agosto: nella terza giornata di Serie B 2023-2024, primo infrasettimanale della stagione, assistiamo a una partita potenzialmente molto bella tra una sorpresa di questo avvio di stagione e una squadra che è candidata alla promozione. Il Catanzaro ha già fermato una retrocessa come la Cremonese e lo ha fatto in trasferta, poi ha battuto la Ternana qui: una formazione dunque che sta stupendo gli addetti ai lavori, ma la qualità della rosa è davvero alta.

Lo Spezia finora ha giocato una volta sola: dopo il pareggio pirotecnico contro il Sudtirol si è accomodato perché gli organici di Serie B non sono ancora completi, per il momento comunque c’è ancora qualcosa da registrare nella nuova squadra di Massimiliano Alvini. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Catanzaro Spezia; aspettando che la partita si giochi proviamo a fare qualche rapida incursione nelle scelte che saranno operate dai due allenatori qui al Ceravolo, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO SPEZIA

Da vedere se nella diretta Catanzaro Spezia Vincenzo Vivarini farà turnover o si affiderà ai soliti: secondo la prima ipotesi ci saranno ancora Biasci e Iemmello davanti, ma scalpita Alfredo Donnarumma. D’Andrea insidia Vandeputte a destra, sull’altro versante potrebbe esserci uno tra Curcio e Brignola; in mezzo invece Verna e Ghion appaiono ancora favoriti su Sounas e Katseris. A protezione del portiere Fulignati avremo una zona centrale di difesa con Brighenti e Scognamillo, Krajnc possibile esterno sinistro con Situm che giocherà da terzino destro.

Lo Spezia viene schierato con il 4-3-3: Dragowski il portiere, Muhl e Nikolaou i centrali difensivi, Amian e Reca favoriti per giocare come laterali bassi. In mezzo al campo la regia di Salvatore Esposito, poi da valutare il ballottaggio Zurkowski-Simone Bastoni con Cassata e Ekdal che sono ottime alternative, tanto che uno dei due potrebbe soffiare la maglia a Bandinelli. Davanti Luca Moro, doppietta all’esordio, non si discute; Cipot e Antonucci invece rischiano sulla pressione di Verde, che può essere un lusso per la Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Catanzaro Spezia possiamo anche indicare quali siano le quote che l'agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la terza giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra calabrese vi farebbe guadagnare 3,00 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio vale 3,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ligure, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 2,35 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











