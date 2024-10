DIRETTA CATANZARO SUDTIROL: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Andiamo a presentare la diretta Catanzaro Sudtirol, partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 ottobre per la decima giornata di Serie B 2024-2025: si tratta di una sfida delicata tra due squadre che hanno una classifica diversa ma nemmeno così tanto, e sono in un momento negativo. Il Catanzaro è lontano parente della compagine che da neopromossa aveva incantato la scorsa stagione: nelle ultime cinque partite ha raccolto appena due pareggi, l’ultimo di questi a Bari, in generale ha mosso la classifica ma rimane comunque vicino alla zona playout e dunque con la necessità di risalire la corrente al più presto.

Non fa troppo meglio il Sudtirol, che ha perso tre volte nelle ultime quattro: chiaramente poteva starci il ko contro il Pisa anche se maturato al Druso, in generale gli altoatesini non riescono a trovare il ritmo giusto e sono sempre a rischio di peggioramento. Scopriremo presto quello che succederà sul terreno di gioco nella diretta Catanzaro Sudtirol, ma prima che la partita prenda il via dobbiamo come sempre fare la nostra valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno per oggi pomeriggio, dunque prendiamo del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

CATANZARO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sono possibilità di seguire la diretta Catanzaro Sudtirol sui canali tradizionali della nostra tv: bisogna infatti ricordare che il campionato di Serie B passa solo attraverso la piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per fornire tutte le partite di questa stagione. Anche la visione di Catanzaro Sudtirol sarà dunque affidata a questa emittente che la garantirà in diretta streaming video, e naturalmente per avere accesso alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

CATANZARO SUDTIROL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per Fabio Caserta la diretta Catanzaro Sudtirol prevede un 3-5-2 nel quale Scognamillo, Nicolò Brighneit e Bonini sono i difensori a protezione del portiere Pigliacelli; alzano la loro posizione sugli esterni Compagnon e Situm ma occhio alla candidatura di D’Alessandro e Demba Seck, in mezzo invece Mamadou Coulibaly e Pompetti insidiano Pontisso e Petriccione con Koutsoupias che potrebbe venire confermato, infine nel reparto avanzato le alternative a Iemmello e Biasci, comunque in vantaggio, sono soprattutto Nicolò Buso e La Mantia con Brignola che può ricoprire più di un ruolo.

Federico Valente nella diretta Catanzaro Sudtirol adotta un modulo simile: Tait e Daniele Casiraghi si piazzano sulla trequarti a supporto dell’attaccante (solito ballottaggio Odogwu-Merkaj) con una linea di centrocampo nella quale Molina e Rover sarebbero i laterali – Davi e Zedadka sono alternative soprattutto a sinistra – e in mezzo dovrebbero agire Arrigoni e Praszelik senza sorprese, anche perché le alternative non sono troppe. In difesa si gioca anche qui a tre, davanti al portiere Poluzzi: Pietrangeli e Vimercati sperano, ma i favoriti restano Andrea Masiello, Giorgini e Ceppitelli.

CATANZARO SUDTIROL: PRONOSTICO E QUOTE

Per la diretta Catanzaro Sudtirol abbiamo anche le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo le quali la squadra calabrese parte favorita: abbiamo un valore di 2,35 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che regola la sua vittoria, mentre il segno 2 per il successo del Sudtirol vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,50 volte quanto investito e il segno X, che identifica l’opzione del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 2,75 volte la vostra giocata.