Diretta Catanzaro Teramo/ Streaming video tv: sfida dei playoff di Serie C (1° turno)

Catanzaro Teramo, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo, è in programma alle ore 20:30 di martedì 30 giugno: è il primo turno dei playoff di Serie C 2019-2020, siamo ancora all’interno dei singoli gironi e si gioca in gara secca, con la squadra di casa – dunque i giallorossi – che hanno un vantaggio non indifferente, potendosi permettere di pareggiare per passare il turno visto che la formula, che non prevede tempi supplementari o calci di rigore, dice che in caso di parità nei 90 minuti sarà la squadra meglio piazzata in classifica a proseguire la sua strada verso la Serie B. La partita di questa sera è affascinante: il Catanzaro aveva chiuso la stagione regolare, ormai quasi quattro mesi fa, frenando in casa il Bari e in generale ha sempre mantenuto un alto profilo, anche e soprattutto da quando Gaetano Auteri è stato richiamato alla guida della squadra. Una società con ambizioni che già l’anno scorso aveva dato prova di poter svoltare; il Teramo però può fare male, dopo la promozione revocata (era il 2015) è alla prima stagione in cui è finalmente riuscito a presentare una formazione in qualche modo competitiva, magari le manca ancora qualcosa per essere davvero in corsa per la Serie B ma ci proverà. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Catanzaro Teramo, della quale possiamo innanzitutto analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni che sono attese in campo.

La diretta tv di Catanzaro Teramo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite di campionato e Coppa Italia Serie C sono infatti un’esclusiva del portale Sportube, che le fornisce integralmente ai propri abbonati oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo match. Il servizio è quello della diretta streaming video: per assistere alle immagini avrete dunque bisogno di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Per Catanzaro Teramo Auteri deve fare a meno di Riggio, che è squalificato: a prenderne il posto nel terzetto difensivo – davanti al portiere Bleve – sarà Quaranta, con Atanasov e Luca Martinelli sulla stessa linea. A centrocampo si giocano il posto Carlini, Corapi e Urso: da vedere se almeno uno di loro giocherà al posto di De Risio o Iuliano, sull’esterno invece Statella insidia Celiento e Contessa sembra più sicuro di giocare a sinistra. Nel tridente, altri dubbi: Giannone ci prova ma parte in svantaggio rispetto a Mamadou Kanouté, così Bianchimano nei confronti di Di Piazza, Tulli dovrebbe avere garantita la maglia da titolare. Possibile modulo 3-5-2 per il Teramo di Cetteo Di Mascio: davanti a Tomei ci sono Soprano, Cristini e Piacentini con una mediana nella quale Mungo e Santoro si alterneranno alla regia, lasciando invece ad Arrigoni il compito degli inserimenti. Qui però il veterano Costa Ferreira e Carlo Ilari sperano di mettere in crisi le decisioni dell’allenatore; Tentardini ci prova per l’esterno sinistro, Cancellotti giocherà a destra mentre davanti non dovrebbero esserci dubbi circa l’utilizzo di Bombagi e Magnaghi.



