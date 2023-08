DIRETTA/ Catanzaro Ternana (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 27 agosto 2023)

DIRETTA CATANZARO TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Catanzaro Ternana è interessante anche perché mette a confronto due squadre che nelle ultime tre stagioni di Serie C hanno fatto incetta di punti: le fere hanno ritoccato il record a quota 90 (in 36 partite), il Catanzaro anche grazie a 102 gol ha fatto ancora meglio con 96 punti. Entrambe erano nel girone C, dove però sono state avversarie solo in due stagioni: nel 2019-2020 hanno giocato solo la partita di andata (la stagione regolare si è poi fermata per il Covid), ma nell’agosto 2014 abbiamo anche una sfida nel secondo turno di Coppa Italia. Le altre gare nel terzo millennio sono di Serie B, nel biennio 2005-2006: nelle otto gare più recenti abbiamo ben sei vittorie della Ternana e due successi del Catanzaro.

Diretta/ Villarreal Barcellona (risultato finale 3-4): decide Lewandowski! (Liga, 27 agosto 2023)

I calabresi hanno vinto al Nicola Ceravolo nel febbraio 2021: gol di Davis Curiale e Massimiliano Carlini con in mezzo il temporaneo pareggio di Matija Boben. La vittoria più recente che la Ternana abbia raccolto in trasferta risale invece alla stagione del lockdown: 13^ giornata del girone C di Serie C, 3-1 in favore dei rossoverdi. Vantaggio di Antonio Palumbo, pareggio di Daniele Celiento; tra 87’ e 93’ l’autorete di Luca Martinelli e il sigillo di Fabrizio Paghera per decidere il match. Spazio adesso a quello che ci riserverà il campo: la diretta di Catanzaro Ternana comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Newcastle Liverpool (risultato finale 1-2): sorpasso in dieci con Nunez! (Premier, 27 agosto 2023)

CATANZARO TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Catanzaro Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catanzaro Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CATANZARO TERNANA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Catanzaro Ternana, in diretta domenica 27 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Il Catanzaro giunge a questa sfida con uno spirito positivo, alimentato dal brillante debutto dello scorso sabato, in cui ha ottenuto un pareggio per 0-0 sul campo della Cremonese. Nel confronto tenutosi allo stadio Zini, la squadra calabrese ha mostrato una buona prestazione nel primo tempo, seppur non riuscendo a tradurre in gol le occasioni create in fase offensiva. Nella seconda metà dell’incontro, la squadra di casa ha dimostrato un miglioramento complessivo, ma la formazione di Vincenzo Vivarini è rimasta solida e ha conquistato un importante risultato positivo.

Diretta/ Bayern Monaco Augsburg (risultato finale 3-1): doppietta di Kane! (Bundesliga, 27 agosto 2023)

Dall’altra parte del campo si trova una Ternana desiderosa di riscatto, dopo aver subito una sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria nella prima partita casalinga. La sfida al Liberati è iniziata in salita per la squadra guidata da Cristiano Lucarelli, con il vantaggio dei blucerchiati siglato da La Gumina su calcio di rigore già al 5′. Nella ripresa, Depaoli ha raddoppiato il vantaggio per gli ospiti con una rapida ripartenza, prima che la rete tardiva di Distefano al 91′ desse un po’ di speranza alla Ternana.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Ternana, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Catanzaro, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Veroli; Situm, Oliveri, Verna, Ghion, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, Favilli.

CATANZARO TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











© RIPRODUZIONE RISERVATA