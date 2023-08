DIRETTA CREMONESE CATANZARO/ Video streaming tv: solo due precedenti recenti (Serie B, 19 agosto 2023)

DIRETTA CREMONESE CATANZARO: TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Cremonese Catanzaro: sfida interessante tra due squadre che fino a pochi mesi fa avevano due categorie di differenza, e ora si affrontano in Serie B Per quello che è un incrocio già avvenuto in passato. Proprio il torneo cadetto ha visto Cremonese e Catanzaro protagoniste a lungo: certo sono appena due le partite andate in scena nel terzo millennio – per la precisione nel 2005-2006 – perché per trovare le altre bisogna tornare agli anni Ottanta. Spicca comunque il fatto che nelle ultime dieci il Catanzaro abbiam vinto una sola volta (novembre 1983, in casa) mentre sono cinque i successi grigiorossi.

Volendo comunque parlare delle due gare più recenti, se anche sono passati oltre 17 anni, allo Zini la Cremonese aveva vinto 2-0 il match di andata: i gol, in apertura e chiusura di secondo tempo, li avevano segnati Gioacchino Prisciandaro e Marco Carparelli. La sfida di ritorno era invece terminata in parità: al Nicola Ceravolo la Cremonese aveva aperto i conti con Carparelli, questa volta però i calabresi avevano trovato la forza di pareggiare con il rigore trasformato dal solito Giorgio Corona. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONESE CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Catanzaro sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché disponibile sui canali di Sky Sport. Sarà invece doppia la possibilità della diretta streaming video di Cremonese Catanzaro, offerta naturalmente tramite il servizio Sky Go ma pure dalla piattaforma DAZN, anche in questo caso tuttavia solo tramite abbonamento.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cremonese Catanzaro, in diretta dallo stadio Giovanni Zini della città lombarda alle ore 20.30 di questa sera, sabato 19 agosto 2023, può essere definito come un incrocio degli opposti nella prima giornata del nuovo campionato di Serie B. Ovviamente opposti geografici, inoltre la diretta di Cremonese Catanzaro metterà a confronto due formazioni che nella scorsa stagione erano addirittura a due categorie di distanza e invece adesso si candidano entrambe a protagoniste della nuova Serie B 2023-2024.

La Cremonese riparte ancora da Davide Ballardini, che pur migliorando il rendimento dei grigiorossi non è riuscito ad evitare che la Cremonese fosse una delle tre retrocesse dalla Serie A, pur scrivendo una pagina storica per la Cremonese in Coppa Italia avanzando fino alle semifinali. Dall’altra parte ecco il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini, che giustamente punta sulla continuità dopo la promozione dalla Serie C grazie a una cavalcata trionfale con numeri eccezionali nel girone C. Insomma, subito si annuncia un incrocio affascinante: cosa ci dirà la diretta di Cremonese Catanzaro?

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CATANZARO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cremonese Catanzaro. Con tutte le cautele del caso, ad inizio stagione e con il calciomercato ancora aperto, per i lombardi proviamo ad indicare il modulo 4-3-3, con Davide Ballardini che potrebbe scegliere Sarr in porta; i quattro difensori Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Quagliata davanti a lui; a centrocampo indichiamo invece Collocolo, Bertolacci e Castagnetti; infine nel tridente grigiorosso potrebbero agire Zanimacchia, Vazquez e Felix dal primo minuto.

La risposta del Catanzaro invece si potrebbe concretizzare con un modulo 3-5-2 per mister Vincenzo Vivarini. Quanto agli undici titolari, ecco di base Fulignati in porta, protetto dai tre difensori Scognamillo, Veroli e Brighenti; a centrocampo la linea a cinque del Catanzaro potrebbe invece prevedere Situm, Ghion, Sounas, Pontisso e Vandeputte dal primo minuto, infine nel reparto offensivo calabrese potremmo indicare Brignola e Biasci per formare la coppia titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Cremonese Catanzaro in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sulla carta sono nettamente favoriti i padroni di casa grigiorossi, infatti il segno 1 per la vittoria della Cremonese è quotato a 1,85, mentre poi si sale a 3,50 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Catanzaro stasera in terra lombarda.











