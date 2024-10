DIRETTA VENEZIA ATALANTA: I TESTA A TESTA

Riecco la diretta della partita tra il Venezia e l’Atalanta. Dopo aver trascorso l’anno scorso nel campionato di Serie B, il team lagunare di Eusebio Di Francesco ha tutta l’intenzione di ottenere dei punti importanti contro la ‘Dea’, vista l’ultima posizione in classifica. Anche se l’ultima volta al Penzo in Serie A è terminata con un netto 1-3 da parte degli uomini agli ordini di Gian Piero Gasperini. In quell’occasione, di fatto, l’Atalanta dominò con le reti realizzate da Pasalic, Duvan Zapata e Luis Muriel, mentre i padroni di casa segnarono il gol bandiera con Crnigoj.

Diretta/ Atalanta Cesena Primavera (risultato finale 1-1): Balde risponde a Coveri! (20 ottobre 2024)

Proprio quel ko portò con sé l’esonero di Paolo Zanetti, che poi fu sostituito da Soncin. Per risalire ad una vittoria del Venezia al Penzo contro l’Atalanta bisogna tornare indietro a 20 anni fa ed era un campionato di Serie B. In quell’occasione, i lagunari vinsero con un gol realizzato da Paolo Poggi. Da segnalare che tra i vari precedenti nell’impianto sportivo veneziano non c’è mai stato un pareggio tra il Venezia e l’Atalanta. Domenica, dunque, dovrebbe essere una gara combattuta, visto che anche i bergamaschi hanno la necessità di vincere, considerando la loro ottava posizione. (agg. di William Scuotto)

Supercoppa Italiana 2025, ufficiale il programma/ Ecco le date di semifinali e finale (oggi 9 ottobre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA VENEZIA ATALANTA IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Venezia Atalanta in tv riguarda solo il canale DAZN1: lo trovate al numero 214 del decoder di Sky Sport, e naturalmente per avervi accesso dovrete aver sottoscritto un abbonamento a entrambe le emittenti, in caso contrario non potrete seguire il match in questa modalità e dovrete riferirvi, chiaramente nell’eventualità di avere un abbonamento, alla piattaforma DAZN che anche per questa stagione, in diretta streaming video, garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A.

VENEZIA ATALANTA: GASPERINI PER RISALIRE!

Eccoci alla diretta Venezia Atalanta, partita che va in scena alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025. Al Penzo sono necessari punti per un Venezia che si ritrova ultimo in classifica, pur non avendo deluso sul piano delle prestazioni: purtroppo prima della sosta sono arrivate due beffarde sconfitte in rimonta, prima contro la Roma e poi contro il Verona, con reti subite negli ultimi minuti. Ora i lagunari tornano in casa e Eusebio Di Francesco sa che è arrivato il momento di concretizzare, anche se certamente la partita di oggi appare molto complicata anche perché l’Atalanta potrebbe aver cambiato marcia.

Video Monza Atalanta Primavera (1-1)/ Gol e highlights: Domanico pareggia nel recupero! (6 ottobre 2024)

La Dea, per ammissione dello stesso Gian Piero Gasperini, sta incontrando più difficoltà del previsto e la sua classifica è peggiore rispetto alle attese, che erano molto alte dopo aver vinto l’Europa League; tuttavia l’Atalanta arriva dalla manita al Genoa con tripletta di Mateo Retegui e con quella roboante vittoria spera di aver finalmente alzato la testa, perché il valore della rosa è acclarato. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Venezia Atalanta che inizia tra poco, nel frattempo possiamo fare qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ATALANTA

Sempre senza Bjarkason, Di Francesco affronta la diretta Venezia Atalanta con il 3-4-2-1: in difesa dovrebbero operare Idzes, Svoboda e Sverko, i ballottaggi aperti sembrano essere due ed entrambi riguardano il centrocampo, perché in mezzo Ellertsson insida Duncan mentre sulla corsia sinistra Haps è in vantaggio su Zampano. Nel settore nevralgico giocherà come regista Nicolussi Caviglia, poi spazio a Candela che avanza il suo raggio d’azione operando a destra; Oristanio e Busio dovrebbero essere destinati alla trequarti, nessuna discussione sulla maglia da prima punta che ancora una volta sarà di Pohjanpalo.

Due punti di domanda anche per Gasperini nella diretta Venezia Atalanta: uno dipende dalla posizione di De Roon che, se impiegato in difesa, lascerebbe spazio a Pasalic in mediana (con Ederson), in caso contrario si aprirebbe una maglia nel reparto arretrato, privo di Scalvini e Kossounou, e il titolare insieme a Hien e Kolasinac sarebbe regolarmente Djimsiti. In porta Carnesecchi, poi sulle fasce i due favoriti sono Bellanova e Zappacosta; sulla trequarti ecco l’altro dubbio, De Ketelaere parte in leggero vantaggio su Samardzic le cui quotazioni sono però in crescita, poi naturalmente ci saranno Lookman e il capocannoniere di Serie A Retegui.

PRONOSTICO E QUOTE VENEZIA ATALANTA

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico sulla diretta Venezia Atalanta, ovviamente la Dea parte nettamente favorita e possiamo confermarlo con il valore corrispondente a 1,63 volte la giocata sul segno 2, mentre il segno 1 che identifica l’opzione della vittoria del Venezia porta in dote un guadagno che corrisponde a 5,25 volte l’importo investito e il pareggio, per il quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una cifra equivalente a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.