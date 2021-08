Diretta Catanzaro Virtus Francavilla/ Streaming video tv: bell’avvio (Serie C)

DIRETTA CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA: SQUADRE IN FORMA!

Catanzaro Virtus Francavilla, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo della città calabrese, vedrà il proprio fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, quando comincerà questa partita valida per la prima giornata del nuovo campionato di Serie C 2021-2022, nel girone C. C’è di conseguenza l’attesa per un nuovo inizio ad impreziosire la diretta di Catanzaro Virtus Francavilla, con i calabresi che ripartono dopo il secondo posto nello scorso campionato, di conseguenza il Catanzaro allenato da Antonio Calabro è senza dubbio in prima fila tra le formazioni più accreditate per lottare per la promozione diretta, come al solito riservata solamente a chi vince il girone.

Cammino lungo e impegnativo, come sarà pure quello della Virtus Francavilla, i pugliesi di Roberto Taurino che ripartono dal quindicesimo posto nello scorso campionato e devono di conseguenza mettere nel mirino soprattutto l’obiettivo della salvezza. Vedremo però se la prima giornata di una nuova Serie C rimescolerà le carte: cosa accadrà in Catanzaro Virtus Francavilla?

DIRETTA CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Virtus Francavilla non sarà garantita, ma ci sarà naturalmente la diretta streaming video che Eleven Sports garantisce anche in questa nuova stagione per tutte le partite del campionato di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Catanzaro Virtus Francavilla. La curiosità, al debutto e con il mercato ancora aperto, è grande: per i calabresi ipotizziamo un modulo 3-5-2 con Fazio, Martinelli e Scognamillo nella difesa a tre davanti al portiere Branduani; folto centrocampo a cinque con Rolando, Carlini, Vandeputte, Cinelli e Gatti da destra a sinistra; nel tandem d’attacco ecco invece Bombagi e Vazquez per il Catanzaro. La replica della Virtus Francavilla invece la ipotizziamo con un modulo speculare 3-5-2: Nobile tra i pali, protetto dai tre difensori Miceli, Caporale e Idda; a centrocampo la linea a cinque composta da Pierno, Carella, Franco, Prezioso ed Ingrosso, infine Maiorino ed Ekuban dovrebbero essere i due attaccanti pugliesi.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Catanzaro Virtus Francavilla in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa calabresi, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,70, mentre poi si sale fino a quota 3,45 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna della Virtus Francavilla.



