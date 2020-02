Diretta Catanzaro Viterbese/ Streaming video tv: sfida al sapore di playoff (Serie C)

Catanzaro Viterbese è una sfida diretta dal signor Mario Cascone, e in programma alle ore 17:30 di domenica 2 febbraio: presso lo stadio Ceravolo si gioca una bella partita per la 24^ giornata nel campionato di Serie C 2019-2020. La sfida del girone C è particolarmente importante per la corsa ai playoff, perché entrambe le squadre hanno questo come obiettivo: i calabresi, che hanno riaccolto Gaetano Auteri in panchina, non stanno esatatanzarotamente ripetendo il bel campionato scorso ma restano comunque con la possibilità di fare il salto di qualità, e nell’ultima giornata hanno vinto un’importante partita sul campo della Sicula Leonzio riprendendo la marcia e accorciando rispetto alle avversarie che li precedono. Anche la Viterbese aspira a fare strada negli spareggi per la promozione, confermandosi una delle più interessanti mine vaganti del girone C: i laziali domenica scorsa hanno fatto un bel colpo piegando la resistenza del Catania e vincendo una partita molto insidiosa. Adesso sarà interessante scoprire quale di queste due squadre riuscirà eventualmente a portare a casa la posta piena; mentre aspettiamo la diretta di Catanzaro Viterbese leggiamone anche le probabili formazioni, valutando in maniera più approfondita le possibili scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Viterbese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma naturalmente potrete seguire la partita di Serie C sul portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutta la gamma della stagione di terza divisione (compresa la Coppa Italia). L’appuntamento è con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: ricordiamo che ci si può abbonare stagionalmente al servizio oppure decidere di acquistare di volta in volta la singola partita, il cui prezzo fisso fin dall’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VITERBESE

Per Catanzaro Viterbese Auteri va per la conferma degli undici che hanno vinto a Lentini: spazio dunque a un 3-4-3 nel quale il portiere Bleve sarà protetto da Riggio, Atanasov e Martinelli con un centrocampo che sarà gestito da Corapi e De Risio, impiegati entrambi in mezzo al settore con Casoli e Contessa che si dovrebbero allargare sulle corsie laterali, formando delle ideali catene con Mamadou Kanoute e Tulli che avranno il compito di supportare la prima punta. Possibile conferma come detto per il neo arrivato Di Piazza, ma se la gioca anche Bianchimano; la Viterbese di Antonio Calabro deve rinunciare allo squalificato Baschirotto, quindi a comandare la difesa dovrebbe essere uno tra Zanoli e Lorenzo Ricci con Markic e De Giorgi a completare il reparto a protezione del portiere Pini. Bianchi e Errico saranno i laterali che partiranno dalla linea del centrocampo, a fare da cerniera centrale ci saranno Bensaja e Besea con la possibile conferma di Bezziccheri (insidiato da Culina) da trequartista, a lanciare i due attaccanti che saranno Bunino e Tounkara con il possibile inserimento di Salvatore Molinaro.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i padroni di casa ad essere favoriti nel pronostico di Catanzaro Viterbese: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria dei calabresi vale infatti 1,90 volte la somma messa sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,30 volte la vostra giocata mentre con il successo esterno dei laziali, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 3,90 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA