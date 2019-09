Diretta Cavese Avellino / Streaming video e tv: irpini per il riscatto (Serie C)

Cavese Avellino, diretta dall’arbitro Federico Longo, è la partita, valida per la 7^ giornata della Serie C girone C, in programma oggi, domenica 29 settembre per le ore 15.00. Ci attende dunque un derby molto interessante quello che andrà in scena al Menti di Castellammare di Stabia per via dei lavori al Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. Le due squadre vivono un momento di forma non proprio eccezionale: l’andamento in campionato è più che altalenante e le ambizioni iniziano a ridimensionarsi per entrambe. La Cavese viene dalla pesante scoppola del Massimino contro un Catania troppo superiore sul campo. L’Avellino invece non ha capitalizzato il doppio turno interno con due sconfitte contro Bisceglie e Francavilla che hanno lasciato un bel po’ di amaro in bocca. C’è tanto da lavorare per i due allenatori che adesso sono alle prese con ambienti non certo entusiasti delle due formazioni. I ogni caso la diretta Cavese Avellino si preannuncia molto bella in quanto le due squadre sanno giocare un buon calcio. Sicuramente ci sarà tensione visto che un’eventuale sconfitta nel derby non verrebbe certo presa con piacere dalle due tifoserie. Sulla carta ci sarà da divertirsi e anche sugli spalti visti i rapporti di amicizia che corrono tra le due tifoserie.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Avellino non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

DIRETTA CAVESE AVELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la Cavese, mister Campilongo proverà a mischiare le carte. Il modulo sarà il 3-5-2 con Bisogno tra i pali, Marzorati, Matino e Rocchi a comporre la linea difensiva. A centrocampo ci saranno Favasuli, Castagna e Matera con Nunziante e D’Ignazio sulle fasce. In avanti largo a Di Roberto con uno tra El Ouazni e Russotto a completare il reparto. Avellino di Ignoffo che andrà in campo con il 4-5-1 che vedrà tra i pali il ritorno di Abibi. In difesa largo a Morero e Zullo con Illanes e Laezza a fare da esterni. A centrocampo le fasce saranno occupate da Micovschi e Parisi che stanno attraendo su di sé le attenzioni di svariati club anche di categorie superiori. In mezzo invece ci saranno De Marco, Di Paolantonio e Rossetti, i pilastri della formazione irpina. In avanti la punta sarà Charpentier, centravanti francese che ha ormai scalzato totalmente nelle gerarchie Alfageme e Albadoro, deludenti fin qui. Approfondendo il discorso segnaliamo che la formazione cavese gioca molto sul gruppo e sull’intensità. Pochi singoli ma la forza nelle vittorie è stata data dalla quantità in mezzo al campo e dalla capacità di recuperare i palloni dei calciatori a disposizione di mister Campilongo. Russotto, El Ouazni e Di Roberto sono i tre elementi di maggior qualità e che promettono tante giocate di livello per provare ad avere la meglio sull’Avellino. I biancoverdi non sono in un buon momento di forma. La squadra di Ignoffo è certamente fuori condizione anche per via di una scarsa preparazione estiva per via delle vicende societarie molto delicate. Di Paolantonio è fondamentale in questo momento per gli irpini che si basano tantissimo sul centrocampista teramano. Un calciatore degno della serie B e che sta facendo benissimo in questo inizio di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse, la vittoria della formazione metelliana è quotata a 2.55 dalla SNAI. Il pareggio che non accontenterebbe nessuno invece è dato a 3.10 mentre la vittoria dei lupi biancoverdi viene quotata a 2.85, dimostrazione di quanto la gara sia complessa per i ragazzi di mister Ignoffo.



