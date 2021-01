Diretta Cavese Bisceglie/ Streaming video tv: sfida per la salvezza (Serie C)

DIRETTA CAVESE BISCEGLIE: SCONTRO DELICATO!

Cavese Bisceglie, diretta dall’arbitro Simone Galipò della sezione Aia di Firenze, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 31 gennaio 2021, come posticipo della ventunesima giornata del girone C di Serie C presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. Non c’è molto da girarci attorno: la diretta di Cavese Bisceglie ci offrirà una delicatissima partita nella lotta per la salvezza. La classifica infatti parla chiaro in tal senso: la Cavese è il fanalino di coda con appena 9 punti, ma il Bisceglie non sta molto meglio essendo terzultimo a quota 15 punti. Settimana scorsa sono arrivate delle piccole iniezioni di fiducia, sotto forma di pareggio sul campo della Vibonese per quanto riguarda la Cavese e di un segno X pure per il Bisceglie nel derby contro il Foggia, ma oggi serve una vittoria per tenere accesa la fiammella della speranza in casa Cavese o per allontanare almeno il rischio ultimo posto e sperare magari di sfuggire anche ai playout, obiettivo invece del Bisceglie.

DIRETTA CAVESE BISCEGLIE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Bisceglie sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 254 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE BISCEGLIE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cavese Bisceglie in base alle scelte dei due allenatori nelle ultime uscite. Per la Cavese dunque ricordiamo il modulo 3-4-1-2 che aveva visto titolari Kucich in porta e davanti a lui i tre difensori Matino, De Franco e Marzupio; i quattro centrocampisti De Marco, Scoppa, Matera e Semeraro; infine il trequartista Calderini in appoggio ai due attaccanti Bubas e Gatto. Per il Bisceglie si potrebbe invece ripartire da un modulo 4-4-2 con Russo in porta; difesa a quattro formata da Tazza, Priola, Vona e Giron; linea a quattro pure a centrocampo con Padulano, Romizi, Cittadino e Mansour, infine Musso e Sartore che erano stati i due titolari nella coppia d’attacco pugliese.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Cavese Bisceglie in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Si annuncia grande equilibrio: il segno 1 dunque è quotato a 2,70. Si sale poi a quota 2,95 in caso di pareggio (segno X) mentre vale 2,75 volte la posta in palio sul segno 2 il caso di una vittoria esterna del Bisceglie.



