Diretta Vibonese Cavese/ Streaming video tv: al Razza il fanalino di coda (Serie C)

DIRETTA VIBONESE CAVESE: OCCASIONE PER I ROSSOBLU

Vibonese Cavese verrà diretta dal signor Marco D’Ascanio, ed è in programma al Luigi Razza con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 24 gennaio: siamo nella 20^ giornata del girone C di Serie C 2020-2021, e questa partita rappresenta una bella occasione soprattutto per i calabresi che, reduci dal pareggio di Torre del Greco, possono adesso sperare di ottenere 3 punti che li rilancino verso i playoff. L’obiettivo della salvezza dovrebbe essere archiviato, e adesso i rossoblu possono puntare a qualcosa di meglio a patto di tenere sempre alta la concentrazione.

Come nel match contro la Cavese, che dopo l’esclusione del Trapani si è ritrovata ultima in classifica: per i campani continua il pessimo campionato, nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta ad Avellino che ha complicato ancor più la situazione. Vedremo se ci sarà un rilancio del fanalino di coda nella diretta di Vibonese Cavese; nel frattempo possiamo provare a valutare rapidamente le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIBONESE CAVESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Cavese non è una di quelle che per questa giornata di Serie C verranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CAVESE

Per Angelo Alfano non cambia il modulo: anche in Vibonese Cavese i padroni di casa si schierano con un 3-5-2. Sono in particolare due i giocatori che cercano spazio: a centrocampo Ambro può sostituire Tumbarello o Vitiello (Spina potrebbe invece essere confermato), in attacco invece ci prova Parigi che però parte indietro rispetto a Plescia (autore del gol al Liguori) e Filippo Berardi. Statella (al rientro) e Rasi percorreranno le corsie laterali, con una linea difensiva formata da Sciacca, Bachini e Redolfi a protezione del portiere Marson. Nella Cavese le certezze sono ovviamente poche, tanti invece gli infortunati; Salvatore Campilongo se la gioca con un modulo speculare nel quale Stefano Russo giocherà in porta, De Franco comanderà la difesa con Marzupio e Granata ai suoi lati mentre sulle fasce ci saranno Senesi e Ricchi. In mezzo, Favasuli dovrebbe tornare a dirigere le operazioni: con lui due tra Lulli, Cuccurullo e Pompetti. Può cambiare anche il tandem offensivo: Alessandro Gatto e Germinale insidiano le posizioni di Calderini e Bubas, almeno uno dei due giocatori d’attacco potrebbe cambiare rispetto a sabato scorso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Vibonese Cavese possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 1,75 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 4,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA