Diretta Cavese Catanzaro/ Streaming video tv: grande occasione per Calabro! (Serie C)

DIRETTA CAVESE CATANZARO: QUASI UN TESTA-CODA

Cavese Catanzaro, che sarà diretta dal signor Adalberto Fiero, va in scena alle ore 14:00 di mercoledì 24 marzo: la partita è valida per il recupero della 31^ giornata nel girone C della Serie C 2020-2021. Grande occasione per i calabresi, che sembrano definitivamente aver rotto gli indugi: reduci dalla grande vittoria contro il Bari, possono ora operare il sorpasso ai danni dei galletti e prendersi il terzo posto in classifica, anche se per la promozione diretta è ovviamente troppo tardi e anche la piazza d’onore sembra eccessivamente lontana.

La Cavese invece ha un solo modo di evitare la retrocessione diretta, ovvero quello di contenere il ritardo dalla penultima entro i 7 punti: sconfitta anche sul campo della Casertana, è rimasta a -8 dal Bisceglie e non può più perdere tempo anche se ormai le cose sembrano francamente definite in negativo. Sarà comunque interessante valutare quello che succederà nella diretta di Cavese Catanzaro; aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida analisi sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CAVESE CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Catanzaro non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: tuttavia come sappiamo il sito Eleven Sports fornisce ormai da qualche anno tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video, e dunque potrete seguire anche questa attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, scegliendo se abbonarvi al portale per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE CATANZARO

Piove sul bagnato per Salvatore Campilongo, che in Cavese Catanzaro non potrà utilizzare Scoppa e Gerardi: al loro posto dovrebbero allora giocare Favasuli, che si prenderà la maglia a centrocampo affiancando Cuccurullo, e uno tra Alessandro Gatto e De Rosa come partner offensivo di Bubas. In difesa non dovrebbe cambiare nulla con Matino e Gega a protezione di Kucich e Senese e Ricchi come terzini; i laterali alti dovrebbero invece essere Nunziante e Calderini, in sostituzione di Natalucci e Senesi. Nel Catanzaro, Antonio Calabro medita di confermare gli 11 che hanno battuto il Bari: l’unico dubbio riguarda l’attacco dove Evacuo insidia la maglia di Curiale o Di Massimo, per il resto nel 3-5-2 giallorosso avremo la solita squadra con Raffaele Di Gennaro protetto da Pasquale Fazio, Luca Martinelli e Scognamillo e due esterni che si alzano a centrocampo e sono Garufo e Contessa, mentre in mediana Corapi sarà il regista al quale si appoggeranno Carlini e Verna.

