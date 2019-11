Diretta Sicula Leonzio Cavese/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

Sicula Leonzio Cavese, diretta dall’arbitro Sajmir Kumara, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre, valida per la 13^ giornata della Serie C, girone C: fischio d’inizio fissato alle ore 15.00. Sarà uno scontro salvezza molto importante quello che andrà in scena a Lentini con la formazione di casa ormai in condizione complessa per quanto concerne la classifica. Serve un cambio di direzione per evitare il peggio e fare in modo da allontanare un incubo retrocessione che al momento appare troppo vicino. La Cavese di mister Campilongo sta dando una discreta continuità al suo percorso col chiaro intento di tenersi quanto più lontana possibile dalla zona rossa che potrebbe significare restare coinvolti fino all’ultimo nella lotta per non retrocedere. Si preannuncia una gara ricca di motivazioni con la Sicula Leonzio che dovrà provare a tutti i costi a portare a casa tre punti che sarebbero di importanza vitale. L’ultimo posto, seppur a pari punti col Rende, sta creando allarmismo tra i tifosi che pensavano di poter assistere a tutt’altra stagione. Bucaro vuole risollevare le sorti del club siciliano ma l’avversario in questo caso non sarà dei più semplici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sicula Leonzio Cavese: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA SICULA LEONZIO CAVESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni, la squadra di casa andrà all’attacco fin dall’inizio in quanto servono disperatamente punti. Il modulo sarà il tradizionale 4-4-2 che molti successi ha regalato a Bucaro la scorsa stagione alla guida dell’Avellino in serie D. In porta giocherà Polverino con De Rossi, Sosa, Petta e Sabatino a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo spazio certo per Palermo ed Esposito con Parisi e Grillo ad agire sulle fasce pronti a dare fastidio agli esterni di difesa della squadra metelliana. Il tandem offensivo di Bucaro vedrà Sicurella e Scardina protagonisti che dovranno provare a scardinare gli avversari. Campilongo non stravolgerà la formazione vista in casa contro il Rieti. Il suo sarà un 4-3-3 molto ben ordinato e con la chiara intenzione di dare solidità ad una squadra che ne ha notevole bisogno. In porta spazio per Bisogno con Rocchi, Matino, Galfano e Polito in difesa. Mentre in mezzo al campo la Cavese giocherà con Castagna, Matera e Bulevardi che molto bene stanno facendo fin qui. In avanti Russotto e Sandomenico svarieranno al fianco dell’esperienza di Germinale, arma in più cavese.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quel che riguarda le quote, Sicula Leonzio quotata a 2.95, mentre l’X viene dato a 3.45. La vittoria dei metelliani secondo SNAI è quotata a 3.20.



