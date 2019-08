Diretta Cavese Picerno/ Streaming video tv: esordio dei potentini in Serie C

Cavese Picerno, diretta dall’arbitro Luca Zucchetti, è la partita in programma oggi domenica 25 agosto 2019 tra le mura del Simonetta Lamberti: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. Con la diretta tra Cavese e Picerno, valida per la prima giornata del girone C della Serie C, assistiamo finalmente all’esordio tra i professionisti del club rossoblu di Mister Giacomarro: mai infatti la squadra potentina nella sua storia è riuscita a trovare tale traguardo prima d’ora. L’attesa quindi è davvero molta tra gli appassionati: di contro poi ecco la Cavese, un avversario che, almeno sulla carta non pare così insuperabile. Ricordiamo infatti bene che i biancoblu l’anno scorso si sono arenati a circa metà classifica e pure non hanno dato inizio alla propria stagione nel migliore dei modi (si ricorda il KO nei primi turni di Coppa Italia contro la Triestina). Sarà in ogni caso un match davvero curioso a cui assistere questa sera per la prima giornata del girone C di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Picerno non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA CAVESE PICERNO: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta Cavese Picerno, per quanto riguarda le probabili formazioni, di certo Moriero farà ben attenzione a istruire le maglie da titolari: il club bianco blu ha bisogno di un’immediata risposta dopo il KO in Coppa Italia. Seguendo quindi il classico 4-3-3 come schieramento ecco che tra i pali questa sera dovremmo vedere in campo dal primo minuto Kucich: di fronte non mancheranno D’Ignazio, Marzorati, Matino e Spaltro. Per la mediana si fanno avanti Matera, Lulli e Favasuli, mentre toccherà al trittico Maza-El Ouazni-Di Roberto agire in attacco dal primo minuto. Ancora da valutare le mosse di Mister Giacomarro, che farò solo questa sera il suo debutto stagionale. Per questo primo incontro ufficiale il tecnico dovrebbe puntare comunque su Pasquale Pane, tra i pali, mentre di fronte in difesa ci sarà spazio per Caidi, Lorenzini, Fontana e Vanacore. In mediana si fanno avanti Calamia ma pure il volto nuovo del mercato Vrdoljak, con anche Donnarumma e toccherà quindi al trittico Sambou, Marzeglia e Calabrese completare l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio della diretta tra Cavese e Picerno, match per il girone C di Serie C, il portale di scommesse snai non esita a consegnare ai bianco blu il favore del pronostico. Ecco quindi che nell’1×2 il successo della Cavese è stato dato a 1.75, contro il più elevato 4.50 fissato per la neopromossa Picerno: il pare vale invece la quotazione di 3.35.



