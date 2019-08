Diretta Triestina Cavese/ Streaming video e tv: si gioca per la Coppa Italia

Triestina Cavese, che sarà diretta dal signor Perenzoni, si gioca al Nereo Rocco domenica 4 agosto, con calcio d’inizio alle ore 20:00. La partita è valida per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020: sono di fronte due squadre di Serie C che però fanno parte di gironi diversi e dunque non si incroceranno in stagione, a meno che poi non ci sia una sfida nei playoff. Gli spareggi per la promozione sono un obiettivo concreto dei giuliani, che lo scorso anno sono riusciti a tenere testa al Pordenone per il primo posto nel girone ma poi hanno dovuto capitolare rinunciando anche al salto di categoria; la Cavese ha sognato di giocare i playoff fino all’ultimo ma purtroppo la vittoria della Coppa Italia da parte della Viterbese l’ha esclusa dalla corsa. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Rocco, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Triestina Cavese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Cavese, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA CAVESE

Massimo Pavanel affronta Triestina Cavese con il consueto 4-4-2: in porta va Offredi, davanti a lui Malomo e Codromaz con due terzini che potrebbero essere Formiconi e Frascatore, dunque di fatto la stessa difesa dello scorso anno. A centrocampo potrebbero agire Steffé e Coletti, con due esterni che possono essere Hidaldo e Procaccio che si gioca il posto con Davis Mensah; l’italo-ghanese potrebbe anche affiancare Granoche in attacco, in alternativa ci sarà uno tra Guido Gomez e Costantino. Il nuovo allenatore della Cavese è Francesco Moriero, che potrebbe giocare con il 4-3-3: davanti a Rinaldi o Kucich si sistemano Matino e Marzorati, sulle corsie laterali agiscono Spaltro e D’Ignazio mentre a centrocampo Favasuli potrebbe essere il riferimento davanti alla difesa, con Matera da una parte e Lulli dall’altra a presidiare le mezzali. Nel tridente offensivo potremmo vedere Di Roberto e De Rosa, senza dimenticarsi di Nunziante; la prima punta potrebbe essere El Ouazni, arrivato dalla Juve Stabia.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Triestina Cavese sono gli alabardati ad essere favoriti: vale infatti 1,63 volte la posta messa sul piatto il segno 1 per la loro vittoria, contro il valore di 3,45 che è stato posto sul segno X per l’eventualità del pareggio e il 5,00 che accompagna l’ipotesi del segno 2, quello sul quale dovrete puntare qualora pensiate che i campani possano prendersi il successo esterno.



