DIRETTA CAVESE REGGINA (RISULTATO FINALE 3-0): LA CHIUDE SPALTRO!

Il 2020 della Serie C si apre con un colpo di scena, la capolista Reggina viene sconfitta per 3-0 dalla Cavese, primo KO in campionato per gli amaranto che pur perdendo l’imbattibilità mantengono saldamente il primato nel girone C. A poco più di mezz’ora dalla fine Spaltro mette il punto esclamativo con un tap-in facile dopo la respinta non impeccabile di Guarna sul missile di Di Roberto. Gli uomini di Toscano provano in tutte le maniere di tornare in partita con Bellomo e Sounas che non riescono ad accorciare le distanze, merito anche degli interventi del giovane D’Andrea che si è messo in evidenza non facendo rimpiangere l’infortunato Kucich che a inizio gara aveva negato il gol a Corazza. In contropiede i metelliani sfiorano persino il poker con Russotto che non riesce a lasciare il segno ma può consolarsi con il gran successo dei suoi che vendicano la pesante sconfitta dell’andata. {agg. di Stefano Belli}

DI ROBERTO DAL DISCHETTO!

Quando manca circa mezz’ora al novantesimo le cose si sono messe decisamente male per la Reggina che perde in casa della Cavese per 2-0. All’inizio del secondo tempo gli amaranto di Toscano assaltano l’area di rigore avversaria con Corazza che invoca inutilmente il penalty per un presunto contatto con Marzorati non sanzionato dall’arbitro Cudini. Che puntualmente indica il dischetto quando Guarna travolge Spaltro. Dagli undici metri Di Roberto mantiene il sangue freddo e firma il raddoppio dei metelliani, sempre più vicini a una grande impresa, ossia essere i primi a battere la compagine calabrese in questo campionato. {agg. di Stefano Belli}

CORAZZA SFIORA IL PARI

Cavese e Reggina vanno al riposo sul punteggio di 1-0 in favore degli uomini di Campilongo. Nonostante il prolungato giro palla gli amaranto non riescono a riacciuffare gli avversari con Corazza che al 32′ si divora il gol del pari mandando il pallone a lato da pochissimi passi. I metelliani si rendono pericolosi in contropiede con Sainz Maza che prova a innescare Spaltro, Bertoncini capisce tutto e lo anticipa togliendo le castagne dal fuoco a Guarna. A 4 minuti dall’intervallo gesto d’altruismo del capocannoniere di Serie C girone C che invece di tentare la soluzione personale serve Reginaldo che alza troppo la sfera mandandola sopra la traversa. {agg. di Stefano Belli}

LA SBLOCCA MATERA!

Al ventesimo minuto del primo tempo il punteggio di Cavese Reggina è di 1-0 in favore della squadra allenata da Campilongo. Che al 10′ trafigge la dominatrice del girone C di Serie C con Matera che già in precedenza si era reso pericoloso e aveva chiamato al dovere Guarna, al secondo tentativo il numero 21 non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Tocca al capocannoniere Corazza, che nelle battute iniziali del match non era riuscito ad approfittare di un malinteso tra il portiere Kucich e il terzino Matino, cercare di rimettere in carreggiata i calabresi che non hanno mai perso nel girone d’andata. Al 14′ il bomber di Toscano trova l’opposizione dell’estremo difensore triestino che salva il risultato facendosi male, un infortunio più grave del previsto che lo costringe ad alzare bandiera bianca, al suo posto tra i pali il portiere di riserva D’Andrea. {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI GIOCA

Cavese Reggina, si comincia: ma con quali numeri statistici si presenteranno in campo queste due squadre di Serie C nella odierna ventunesima giornata del girone C 2019-2020? I numeri dei padroni di casa campani ci parlano di 22 punti in classifica con cinque vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte nel girone d’andata; la differenza reti è pari a -13 per la Cavese, che ha infatti segnato appena 15 gol finora mentre ne ha subiti ben 28. Numeri completamente diversi invece per la capolista Reggina, che in classifica troviamo a quota 49 punti grazie a ben quindici vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta; per i calabresi logicamente anche la differenza reti è eccellente e pari a +32, in virtù infatti di 42 gol segnati a fronte di appena 10 invece al passivo. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Cavese Reggina comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I BOMBER

In Cavese Reggina torna a farsi vedere la capolista del girone C, che viaggia a passo spedito verso la promozione: merito in particolar modo della straordinaria stagione di Simone Corazza, acquisto di lusso estivo (dal Piacenza) ma che in pochi pensavano fosse in grado di realizzare 14 gol nelle prime 19 giornate. Alle spalle del bomber amaranto sta salendo di colpi German Denis, veterano che può essere la soluzione perfetta per staccare ancor più la concorrenza: il Tanque, che ha giocato a lungo in Serie A con Napoli, Udinese e Atalanta, ha realizzato 6 gol tra cui uno dei due con cui la capolista ha messo a segno il colpo di Lentini. Con 4 gol a testa troviamo poi Reginaldo, lui pure in rete nell’ultima partita del 2019, e Nicola Bellomo: entrambi sono dei veterani con esperienza in Serie C ma anche nelle serie superiori, dunque la squadra di Mimmo Toscano ha dalla sua una rosa di grande valore e che può permettersi di gestire la situazione nel migliore dei modi. (agg. di Claudio Franceschini)

TESTA A TESTA

Giunti alla vigilia della 21^ giornata di Serie C è bene anche prendere in esame lo storico per la diretta di Cavese Reggina, big match per il girone C, visto che pure i dati utili in tal senso non ci mancano. Anzi tabella alla mano possiamo leggere per tale scontro diretto di ben 15 precedenti occorsi in occasioni ufficiali, questi registrati dal 1977 a oggi e pure per il terzo e il quarto campionato italiano. Il bilancio complessivo inoltre ci ricorda di ben sette successi per la Cavese nello scontro diretto e solo tre affermazioni della Reggina (oggi pure nettamente favorita alla vittoria), con anche cinque pareggi recuperati entro il triplice fischio finale. Aggiungiamo che l’ultimo testa a testa segnato tra i due club è recente e risale al turno di andata del campionato di Serie C ancora in corso. Nella seconda giornata ben ricordiamo allora del club amaranto di fronte al proprio pubblico con il risultato di 5-1, che vide la firma di Corazza, Bisogno, Reginaldo, Sounas e Bellomo: solo di Roberto rispose nelle marcature. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Cavese Reggina, che sarà diretta dal signor Cristian Cudini, è una partita prevista sabato 11 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Torna in campo la formazione amaranto capolista del girone C reduce da 11 vittorie consecutive prima della sosta. Un record per la Reggina che con questa straordinaria striscia ha fatto il vuoto, portandosi a +10 sulla coppia delle seconde nel raggruppamento, composta da Bari e Potenza. Migliore attacco con 42 gol e miglior difesa con 10 sole reti subite, la formazione calabrese proverà a riprendere il cammino a quasi un mese di distanza contro una Cavese che aveva pareggiato contro la Ternana prima dello stop, mantenendo un rassicurante +5 dalla zona play out. Per i metelliani, al ritorno in questa stagione tra i professionisti, la salvezza diretta sarebbe un obiettivo eccellente. Bisognerà provare però a rallentare una Reggina che in casa ha vinto finora 9 partite su 9, mentre in trasferta ha fatto registrare 6 vittorie e 4 pareggi nel girone d’andata.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE REGGINA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Cavese Reggina, match previsto sabato 11 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Cavese allenata da Salvatore Campilongo sarà schierata con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Kucich; Matino, Marzorati, Favasuli; Nunziante, Bulevardi, Castagna, Matera, Addessi; Sainz Maza, Germinale. Risponderà la Reggina allenata da Domenico Toscano con un 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rubin; Bellomo; Denis, Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

