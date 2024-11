DIRETTA CAVESE TARANTO: I TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Cavese Taranto? In realtà ben poco perché non esistono partite ufficiali prima di quella che andremo a commentare insieme quest’oggi, il che ci porta a far diventare questi testa a testa dal punto di vista storico a quello del recente stato di forma, anche per se dovere di cronaca vi informiamo che sono state giocate due amichevoli in precedenza, entrambe finite con il segno X. Nelle ultime cinque partite i padroni di casa hanno perso due volte cosi come ne hanno vinte, il +3 è arrivato sia contro il Messina che contro il Foggia.

Abbiamo poi un singolo pareggio maturato invece contro i lucani del Potenza. Il Taranto è nella stessa identica situazione con lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte. Dove è la differenza? Che le vittorie sono arrivate contro l’Avellino per 1-0 e contro l’Audace Cerignola, dovremmo quindi vedere le statistiche nel prossimo aggiornamento per capire chi delle due può avere il favore in questa diretta di Cavese Taranto. (agg. Gianmarco Mannara)

CAVESE TARANTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Eccoci adesso all’appuntamento con le informazioni per seguire la diretta Cavese Taranto in tv, anche se non ci sono sorprese per tifosi e appassionati: infatti, come per tutte le partite di Serie C, essa sarà visibile sui canali di Sky Sport, naturalmente in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare. I servizi di Sky Go oppure di Now Tv invece garantiranno la diretta Cavese Taranto streaming video, sempre tramite abbonamento.

CAVESE TARANTO: PUNTI DELICATI IN PALIO

La diretta Cavese Taranto si annuncia delicata alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2024, per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Basta infatti uno sguardo alla classifica per capire come entrambe le formazioni avrebbero grande bisogno di punti nella diretta Cavese Taranto. I padroni di casa campani arrivano dalla sconfitta sul campo del Trapani, che li ha fatti fermare a quota 17 punti. Per la Cavese è una posizione a metà fra zona playoff e playout, dove quasi tutto è ancora possibile, sia nel bene sia nel male: vincere oggi sarebbe un bel passo avanti, ma al contrario sarebbero guai.

Questo anche perché il turno è sulla carta favorevole, in casa contro la penultima. La stagione del Taranto è infatti difficile sia in campo sia fuori, con il -4 di penalizzazione a rendere ancora più complicata la classifica dei pugliesi, che però nello scorso turno hanno firmato una bellissima vittoria nel derby con l’Audace Cerignola e quindi adesso vogliono continuare a risalire la corrente. Insomma, è una partita che si annuncia decisamente delicata: siamo molto curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta Cavese Taranto…

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE TARANTO

Adesso possiamo scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Cavese Taranto. Per i padroni di casa segnaliamo la squalifica di Diarrassouba, mister Vincenzo Maiuri nel suo modulo 3-5-2 potrebbe quindi schierare Diop con Vigliotti in attacco; a centrocampo Vitale perno centrale con le due mezzali Konate e Pezzella, mentre gli esterni potrebbero essere Rizzo a destra e Maffei a sinistra. Infine, ecco una difesa a tre per la Cavese, con Loreto, Peretti e Saio davanti al portiere Boffelli.

La risposta degli ospiti del Taranto, guidati in panchina da mister Carmine Gautieri, dovrebbe invece proporci come modulo di riferimento di nuovo il 3-5-2 e questi possibili undici titolari: il portiere Del Favero; la difesa a tre composta da De Santis, Shiba e Papazov; il folto centrocampo a cinque con Mastromonaco e Contessa esterni, mentre Fiorani, Schirru e Speranza nel cuore della mediana; infine, l’attacco del Taranto potrebbe vedere in campo dal primo minuto Giovinco e Battimelli.

CAMPANI FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Infine eccoci giunti all’analisi delle quote Snai per il pronostico circa la diretta Cavese Taranto. Sulla carta potrebbe essere una partita a senso unico, perché la vittoria casalinga della Cavese (segno 1) è quotata a 1,45, mentre si sale già a 3,70 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 se fossero i pugliesi ad imporsi oggi pomeriggio.