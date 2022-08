DIRETTA/ Celta Vigo Real Madrid video streaming tv: un classico della Liga spagnola

DIRETTA CELTA VIGO REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Sono ovviamente tanti i precedenti di Celta Vigo Real Madrid, una partita che abbiamo presentato come un classico nella Liga spagnola. In epoca recente e non solo spiccano alcuni dati interessanti: il Real Madrid ha vinto le ultime quattro partite (dunque due di queste al Balaidos, l’ultima lo scorso aprile per 2-1 con due rigori trasformati da Karim Benzema e in mezzo il temporaneo pareggio interno siglato da Nolito) ma anche otto delle ultime nove, e non perde contro il Celta Vigo dal gennaio 2017 quando, nell’andata dei quarti di Coppa del Re, i galiziani avevano incredibilmente vinto al Bernabeu per poi completare la qualificazione alla semifinale con il pareggio casalingo.

Al Balaidos però un successo del Celta Vigo è ancora più lontano: qui bisogna tornare addirittura al maggio 2014, penultima giornata di un campionato mediocre per Carlo Ancelotti, che quel giorno era stato battuto da un Luis Enrique in procinto di tornare al Barcellona come allenatore, aprendo un nuovo ciclo vincente subito impreziosito dal Triplete. Quel giorno per il Celta Vigo aveva deciso una doppietta di Charles; Ancelotti si sarebbe rifatto abbastanza presto vincendo la Champions League, la Decima per il Real Madrid. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CELTA VIGO REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Celta Vigo Real Madrid non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: ancora una volta la Liga è esclusiva di DAZN, la piattaforma che fornisce a tutti i suoi abbonati le partite della Primera Division. Per avere accesso alle immagini dovrete dunque essere clienti dell’emittente, e la visione sarà in diretta streaming video: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che si possa connettere a internet.

ANCELOTTI RISCHIA?

Celta Vigo Real Madrid è in diretta dal Balaidos, alle ore 22:00 di sabato 20 agosto: una partita classica, valida per la seconda giornata della Liga 2022-2023. Nel campionato spagnolo il Real Madrid punta il bis: Carlo Ancelotti ha aperto bene battendo l’Almeria in rimonta, sa che la strada è lunga ma anche che i 3 punti raccolti all’esordio possono essere molto importanti, in una stagione che sarà particolare per i Mondiali autunnali e perché tra poco ricomincerà la Champions League, altra competizione in cui i blancos dovranno difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Il Celta Vigo invece è stato beffato settimana scorsa: ha mancato la vittoria interna contro l’Espanyol a causa di un rigore subito in pieno recupero, una bella doccia ghiacciata per una squadra le cui aspirazioni potrebbero essere quelle di arrivare alla qualificazione in Europa League, anche se la concorrenza è spietata e non sarà affatto semplice. Adesso possiamo metterci comodi e aspettare che la diretta di Celta Vigo Real Madrid prenda il via, ma nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CELTA VIGO REAL MADRID

Nella diretta Celta Vigo Real Madrid Eduardo Coudet potrebbe confermare il 4-1-3-2 visto settimana scorsa: in porta va Marchesin arrivato dal Porto, poi Mingueza, Aidoo e Unai Nunez si contendono le maglie da centrali con Hugo Mallo e Javi Galan che giocheranno come terzini. A fare da riferimento davanti alla difesa dovrebbe essere Beltran; interessante la linea di trequarti che sarà formata da Augusto Solari, Gonçalo Paciencia e Cervi, Iago Aspas giocherà come riferimento avanzato senza dimenticarsi di Carles Pérez, prelevato dalla Roma e che potrebbe avere spazio dal primo minuto.

Ancelotti ha vaste possibilità di turnover: per Celta Vigo Real Madrid potremmo rivedere Militao e Alaba al centro della difesa con la conferma di Lucas Vazquez (ma occhio a Odriozola, rientrato dalla Fiorentina) e Ferland Mendy da terzini. In mezzo al campo, contro l’Almeria hanno iniziato dalla panchina Modric e Casemiro: possono sostituire Camavinga e Tchouamény ma eventualmente anche Kroos, e per la mediana ci sarebbe anche Dani Ceballos. Tridente offensivo classico con Federico Valverde, Benzema e Vinicius Junior: le alternative si chiamano Asensio e Eden Hazard, niente male davvero…

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo anche uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Celta Vigo Real Madrid. Ovviamente la squadra favorita è quella di Carlo Ancelotti: la vittoria del Real Madrid è regolata dal segno 2 e vi farebbe guadagnare 1,67 volte l’importo investito, per contro il segno 1 che identifica l’affermazione del Celta Vigo porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la giocata mentre il segno X, sul quale dovrete scommettere per il pareggio, ha un valore che equivale a 4,25 volte la somma che avrete scelto di mettere sul piatto.











