DIRETTA CELTIC LAZIO/ Video streaming tv: biancocelesti sempre ko nei precedenti (Champions, 4 ottobre 2023)

DIRETTA CELTIC LAZIO: I TESTA A TESTA

Si gioca tra poco la diretta di Celtic Lazio: abbiamo soltanto due incroci tra queste due squadre ma sono abbastanza recenti, era il girone di Europa League nel 2019-2020 e dunque la stagione della pandemia, che si sarebbe poi conclusa con le famose bolle (in Germania quella di questa competizione). La Lazio aveva perso in entrambe le occasioni contro il Celtic: il suo girone era stato pessimo e si era concluso con l’eliminazione, era ancora la squadra di Simone Inzaghi che fino al lockdown aveva però lottato concretamente per lo scudetto, curiosamente contro la Juventus che era all’epoca allenata da Maurizio Sarri, oggi ovviamente tecnico biancoceleste.

Due sconfitte contro il Celtic, come detto: gli scozzesi erano allenati da Neil Lennon e avevano sempre vinto 2-1. Al Celtic Park il match era andato in scena alla fine di ottobre, all’andata: la Lazio aveva anche trovato il vantaggio con Manuel Lazzari, ma nel secondo tempo la reazione biancoverde si era concretizzata nelle reti di Ryan Christie e Christopher Julien, quest’ultimo in gol a un minuto dal 90’. Due settimane dopo il match di ritorno, ovviamente allo stadio Olimpico, e altro ribaltone per una Lazio che quell’anno in Europa League non era mai riuscita a trovare il ritmo giusto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CELTIC LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Celtic Lazio potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

CELTIC LAZIO: TRASFERTA INSIDIOSA!

Celtic Lazio, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso Celtic Park a Glasgow sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Celtic ha iniziato il suo percorso in modo negativo, subendo una sconfitta per 2-0 nell’apertura della competizione contro il Feyenoord. Le reti sono state segnate da Stengs al 47′ del primo tempo e Jahanbakhsh al 76′. La partita ha visto anche due espulsioni per il Celtic, Lagerbielke al 64′ e Holm al 68′, rendendo difficile una possibile rimonta con i giocatori che mancheranno in questo appuntamento con la Lazio per squalifica.

Nel campionato scozzese, il Celtic ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Motherwell, rimanendo in testa alla classifica con 19 punti, quattro in più rispetto al St. Mirren. Dall’altra parte, la Lazio cerca di mantenere la continuità dopo il pareggio per 1-1 nel primo turno, ottenuto all’Olimpico contro l’Atletico Madrid. In quella partita, sembrava che i biancocelesti stessero per perdere dopo il gol di Barrios al 29′, ma hanno ottenuto il pareggio al 95′ con un gol storico segnato dal proprio portiere Provedel. In Serie A la Lazio ha subito la quarta sconfitta stagionale in 7 partite disputate, perdendo 2-0 contro il Milan sabato scorso.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Celtic Lazio, match che andrà in scena a Celtic Park a Glasgow. Per il Celtic, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hart; Johnston, Ralston, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

CELTIC LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Celtic Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Celtic con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

