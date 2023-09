DIRETTA LAZIO ATLETICO MADRID/ Video streaming tv: i precedenti sono solo 4 (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA LAZIO ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Lazio Atletico Madrid, dobbiamo osservare che non ci sono moltissimi precedenti per questa affascinante partita di Champions League; per la precisione, parliamo di quattro partite con una vittoria per la Lazio, un pareggio e due successi per l’Atletico Madrid. I ricordi più dolci per i biancocelesti risalgono sicuramente alla semifinale di Coppa Uefa 1997-1998, vinta grazie al colpaccio per 0-1 all’andata in Spagna con gol decisivo di Vladimir Jugovic al 33’ minuto di gioco.

Poi al ritorno all’Olimpico fu sufficiente per la Lazio un pareggio per 0-0 per raggiungere la finale di Parigi, che avrebbe poi perso contro l’Inter. A senso unico invece il confronto in Europa League del febbraio 2012, con il doppio successo dell’Atletico Madrid che si impose per 1-3 all’Olimpico (dove quindi la Lazio non ha mai vinto) e poi per 1-0 nella capitale iberica. Segni particolari: sono passati quasi dodici anni da allora e sulla panchina dell’Atletico Madrid sedeva già un certo Diego Simeone… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV LAZIO ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lazio Atletico Madrid sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201) ma anche in chiaro su Canale 5. Mediaset ha selezionato la sfida tra Sarri e l’ex Simeone come quella da trasmettere completamente gratis sul canale 5 del digitalle terrestre.

La diretta streaming di Lazio Atletico Madrid verrà dunque trasmessa sia su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer così come Mediaset Infinity.

LAZIO ATLETICO MADRID: SI RIEMPIE L’OLIMPICO

La diretta Lazio Atletico Madrid, in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00, racconta del ritorno in Champions League da parte dei biancocelesti dalla stagione 2020-2021. L’attesa è tantissimo e a testimoniarlo sono gli oltre 45.000 spettatori che riempiranno l’Olimpico in questa gara spettacolare. A Roma arriva un Atletico Madrid reduce da una pesante sconfitta a Valencia per 3-0 dopo aver vinto con immensa comodità contro il Rayo Vallecano per 7-0. Sette gol come sono sette i punti in classifica in quattro partite.

Una situazione di classifica ben più complicata per la Lazio che a parità di match giocati ha a malapena tre punti, frutto dell’unica vittoria stagionale contro il Napoli al Maradona per 2-1. Per il resto tre sconfitte in altrettante partite: contro il Lecce in rimonta, con il Genoa senza segnare e a Torino contro la Juventus subendo tre gol. Chissà se proprio da una notte europea può rinascere la squadra di Maurizio Sarri anche in campionato.

LAZIO ATLETICO MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Atletico Madrid vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3 con Provedel in porta. Terzini Hysaj e Marusic mentre la coppia centrale sarà la solita con Casale e Romagnoli. A centrocampo spazio al giapponese Kamada con Cataldi e Luis Alberto, reduce da un bellissimo gol contro la Juvetnus. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni supporteranno Immobile.

Risponde Simone con il 3-5-2 del suo Atletico Madrid. In porta vestirà la maglia da titolare Oblak, aiutato da Witsel, Hermoso e Savic in difesa. Esterni Molina e Samuel Lino con Llorente e Saul mezzali mentre Barrios al centro del campo. In attacco la coppia Griezmann-Morata.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata.

LAZIO ATLETICO MADRID, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Ateltico Madrid sorridono sulla carta agli spagnoli seppur non di molto. Secondo bet365 la vittoria dei Colchoneros è data a 2.50 mentre l’1 fisso a 2.90. Il pareggio invece è dato a 3.25.

I bookmakers non si aspettano troppi gol, infatti l’Over 2.5 è dato a 2.10 contro l’1.72 dell’Under. Nonostante questo il Gol è dato a meno del No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.











