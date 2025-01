DIRETTA CELTIC YOUNG BOYS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Destini molto diversi per scozzesi e svizzeri si disegnano verso la diretta Celtic Young Boys. Il Celtic può ancora giocarsi le proprie carte per la qualificazione grazie a due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta finora, per 9 punti in classifica. Un cammino all’insegna della regolarità nel suo complesso, anche se nelle singole partite non sono invece mancati risultati roboanti, nel bene e nel male.

DIRETTA/ Stoccarda Young Boys (risultato finale 5-1): svizzeri travolti! (11 dicembre 2024)

Il fattore campo è stato di grande aiuto con due vittorie e un pareggio su tre partite casalinghe finora, oggi si potrebbe completare l’opera approfittando del fatto che ospite del Celtic sarà la formazione finora peggiore di tutta la Champions League, cioè gli svizzeri dello Young Boys, fermi al palo con sei sconfitte su altrettante partite disputate e uno sconfortante -19 nel dato della differenza reti, con soli tre gol segnati e addirittura ventidue al passivo. Sarà una partita senza storia? Ce lo dovranno dire i protagonisti sul campo durante la diretta Celtic Young Boys! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Dinamo Zagabria Celtic (risultato finale 0-0) streaming video tv: reti bianche (10 dicembre 2024)

Diretta Celtic Young Boys: a che punto siamo?

La diretta Celtic Young Boys è una gara valida per il settimo turno della fase girone del nuovo formato della Champions League e mette a confronto due squadre in situazioni di classifica e momenti della stagione opposti sia nella massima competizione europea sia nei loro campionati. Il Celtic sta dominando la Scottish Premiership con 13 punti di vantaggio sui Rangers secondi, e in Champions League con 9 punti è al ventunesimo posto che gli permetterebbe di giocarsi gli spareggi, nell’ultima gara in Europa ha pareggiato 0-0 in Croazia con la Dinamo Zagabria. Lo Young Boys invece è in difficoltà nella Swiss Super League dove occupa la nona posizione che in questo momento lo obbligherebbe a giocarsi i round di retrocessione, in Champions League ha 0 punti e la peggior differenza reti ed è all’ultimo posto, arriva da un cambio di allenatore e nell’ultima gara in Europa ha perso 5-1 in trasferta con lo Stoccarda.

Video Celtic Bruges (1-1)/ Gol e highlights: Maeda trova il pari definitivo! (Champions, 27 novembre 2024)

Info streaming video della diretta Celtic Young Boys: come seguire la partita?

Per seguire la diretta Celtic Young Boys delle ore 21.00 gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport per poter avere accesso ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252) e alle piattaforme di streaming di NowTv e Sky Go

Celtic Young Boys: le probabili formazioni

Per la partita del Celtic Park i padroni di casa dovrebbero scendere in campo secondo il 4-1-4-1 di Brendan Rodgers con Schmeichel tra i pali, difesa composta da Johnston, Carter-Vickers, Trusty e Taylor, McGregor in mediana, Maeda, Hatate, Engels e Kuhn ad agire dietro all’unica punta Furuhashi. Gli svizzeri rispondono seguendo il 4-2-31 di Giorgio Contini che vede von Ballmoos in porta, Hadjam, Benito, Blum e Zoukrou in difesa, Ugrinic e Lakomy in mediana, Ganvoula unica punta supportato da Monteiro, Imeri ed Elia.

Scommesse Celtic Young Boys: il pronostico finale e le quote

La diretta Celtic Young Boys è una sfida che potrebbe non avere storia, i padroni di casa sono nettamente favoriti per via della loro migliore condizione e per la stabilità del loro campionato, delle loro prestazioni europee e della guida tecnica, che al contrario per la squadra di Berna sono altalenanti a dir poco. La sfida verrà quasi sicuramente decisa dagli attaccanti del Celtic, che possono vantare un’incredibile rapidità come loro migliore caratteristica che la difesa degli svizzeri fa fatica a contrastare. La vittoria dei padroni di casa è data a 1.35, quella degli ospiti a 9.00 mentre il pareggio 5.00.