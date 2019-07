Diretta cerimonia di chiusura Universiadi 2019 Napoli/ Streaming video Rai, orario

La cerimonia di chiusura alle Universiadi 2019 di Napoli scatta alle ore 21:00 di domenica 14 luglio, e si terrà allo stadio San Paolo di Napoli: sarà la grande occasione per salutare una manifestazione che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane, e che ha entusiasmato non soltanto la città partenopea e tutta l’Italia ma anche il resto del mondo. Possiamo dire che si sia trattato di un grande periodo per lo sport internazionale: sulla scia di quanto le Olimpiadi riescono a fare ogni quattro anni, le Universiadi 2019 hanno mostrato in gara alcuni interessanti giovani di cui sentiremo ancora parlare. L’Italia si è fatta onore con tanti rappresentanti e ha confermato di potersela ampiamente giocare soprattutto in determinati sport; adesso però è arrivato il momento di mettere la parola fine su questo evento, con quella che sarà una vera e propria festa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA DI CHIUSURA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv della cerimonia di chiusura alle Universiadi 2019 di Napoli sarà trasmessa dai canali della televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport e Rai Sport +, rispettivamente ai numeri 57 e 58 del vostro televisore. Ricordiamo anche che sarà possibile seguire questo evento in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it – senza costi aggiuntivi – con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA UNIVERSIADI 2019 NAPOLI

La cerimonia di chiusura alle Universiadi 2019 di Napoli sarà preceduta dalle finali della pallanuoto, e dunque ci saranno altre medaglie da assegnare nella giornata di domenica; tuttavia l’evento ha già espresso il meglio e sabato abbiamo assistito alle gare di tutti gli sport di squadra. Quando una manifestazione arriva al termine c’è come un’aria di tristezza che aleggia: è il momento per tracciare le somme e ricordare quanto abbiamo visto nei giorni precedenti. Sicuramente l’Italia si è comportata molto bene, come abbiamo visto: ha certamente confermato di essere una potenza in sport magari “minori” ma comunque importanti (per esempio il tiro con l’arco), ha detto la sua nel ciclismo su strada e pista e ci ha regalato emozionanti medaglie nella ginnastica artistica con la straordinaria Carlotta Ferlito. Sono stati tanti gli azzurri che si sono distinti: il fatto che fossimo noi a ospitare le Universiadi 2019 era chiaramente un dettaglio nell’ambito della vittoria delle medaglie. Adesso ci gustiamo questa cerimonia di chiusura nella speranza che possa essere una festa apprezzata da tutti, poi sarà già tempo di pensare alla prossima edizione che si terrà tra due anni a Chengdu, in Cina.



