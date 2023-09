DIRETTA/ Cesena Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA CESENA ANCONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a vedere cosa ci raccontano i precedenti di Cesena Ancona, una partita che ha avuto parecchi incroci ed episodi anche se non sono tantissimi quelli recenti. Nel terzo millennio abbiamo soltanto sei partite, dal 2009 allo scorso marzo; poi bisogna tornare alla prima metà degli anni Novanta. Protagoniste anche in Serie B, Cesena e Ancona hanno raccolto un bilancio che parla di cinque vittorie romagnole e quattro doriche, con un solo pareggio che è uno 0-0 dell’ottobre 2009 al Del Conero; l’anno scorso doppio 1-0 esterno, quello a favore dell’Ancona nella partita di andata era stato determinato dalla rete di Alberto Spagnoli.

Per trovare invece l’ultimo successo casalingo del Cesena dobbiamo tornare alla stagione precedente, sempre per il girone B di Serie C: al Dino Manuzzi la squadra romagnola, che avrebbe poi vinto 3-0 in trasferta la sfida di ritorno, si era imposta all’inizio di ottobre con un gol per tempo. Il primo era stato realizzato da Mattia Bortolussi, poi era arrivato il raddoppio con un contropiede finalizzato da Nicholas Pierini, che oggi veste la maglia del Venezia ed è salito di categoria, tornando a giocare in Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

CESENA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Cesena Ancona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Ancona in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CESENA ANCONA: UN BIG MATCH!

La diretta di Cesena Ancona ci offrirà, alle ore 20.45 di questa sera, martedì 19 settembre 2023, una partita sicuramente di grande fascino nel contesto della quarta giornata del girone B di Serie C, che è il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato. Il blasone di queste due società attira l’attenzione sulla diretta di Cesena Ancona, anche se la classifica non è così esaltante a causa di 3 punti per i padroni di casa del Cesena (che però hanno una partita da recuperare) e 4 invece per gli ospiti dell’Ancona, che nelle prime tre giornate della Serie C 2023-2024 hanno già “conosciuto” tutti i possibili risultati.

Nello scorso weekend comunque il Cesena ha finalmente mosso la classifica andando a vincere per 1-3 a Pontedera dopo una sconfitta e un rinvio, adesso i bianconeri romagnoli vogliono il decollo verso i vertici della classifica del girone B di Serie C, ma per riuscirci dovranno piegare l’Ancona che arriva a sua volta dalla prima vittoria della nuova stagione dopo un punti nelle prime due uscite, grazie al successo casalingo per 1-0 contro il Pineto. Qualcuno riuscirà ad infilare la seconda vittoria consecutiva? Questa è la domanda che aleggia sulla diretta di Cesena Ancona…

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ANCONA

Diamo adesso naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Cesena Ancona. I padroni di casa romagnoli di mister Domenico Toscano potrebbero scendere in campo con un modulo 3-4-1-2 e questi possibili undici titolari: in porta Pisseri, protetto dalla retroguardia a tre formata da Silvestri, Ciofi e Prestia; a centrocampo invece ecco la linea a quattro formata da Donnarumma, De Rose, Varone ed Adamo; infine, l’attacco del Cesena dovrebbe prevedere Hraiech come trequartista alle spalle dei due attaccanti Ogunseye e Corazza.

La risposta dell’Ancona allenato da Marco Donadel dovrebbe invece prevedere come modulo di riferimento il 3-4-2-1, con Vitali in porta e indichiamo davanti a lui la difesa a tre formata da Barnabà, Cella e Marenco; linea a quattro invece a centrocampo con Peli, Gatto, Paolucci e Martina da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo dell’Ancona dovrebbe prevedere Energe e Cioffi sulla trequarti, a sostegno del centravanti Spagnoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, scopriamo anche quale potrebbe essere il pronostico per la diretta di Cesena Ancona secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 3,50 già per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse l’Ancona.

