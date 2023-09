DIRETTA/ Pontedera Cesena streaming video tv: precedenti tutti recenti (Serie C, 15 settembre 2023)

DIRETTA PONTEDERA CESENA: I TESTA A TESTA

Vediamo cosa ci possono dire i precedenti della diretta di Pontedera Cesena. A dire la verità sono pochi, però assolutamente recenti: quattro sfide che hanno animato le ultime due stagioni di Serie C. Abbiamo due vittorie del Cesena e una del Pontedera, con un pareggio; all’Ettore Mannucci i padroni di casa hanno vinto la prima sfida, quella giocata nel febbraio 2022 e risolta dai gol di Lorenzo Milani e Gianluca Barba (uno per tempo), mentre la seconda disputata in questo stadio è del gennaio scorso e ha visto la formazione romagnola imporsi con un netto 3-0 in una partita tra due squadre destinate a giocare i playoff.

Quel giorno per la 24^ giornata aveva segnato una doppietta Stiven Shpendi, già grande protagonista con il Cesena Primavera; a definire il tris era poi stato il veterano Marco Calderoni. Anche oggi, almeno sulla carta, la diretta di Pontedera Cesena dovrebbe riguardare due formazioni che lottano per la post season se non addirittura per la promozione diretta (almeno per quanto riguarda la compagine bianconera): non resta che scoprire cosa succederà tra poco sul terreno di gioco dell’Ettore Mannucci, la partita è sicuramente molto attesa nella terza giornata del girone B di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

PONTEDERA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pontedera Cesena sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Cesena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pontedera Cesena, in diretta venerdì 15 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Serve una scossa ai romagnoli che hanno disputato finora una sola partita, perdendola inaspettatamente in casa dell’Olbia, con i bianconeri che hanno dimostrato di avere difficoltà offensive e di non essere ancora in forma per confermare il ruolo di una delle favorite del girone.

Il Pontedera aveva iniziato battendo il Sestri Levante ma è arrivata poi per i toscani la prima sconfitta stagionale sul campo della Fermana, un match che ha confermato le difficoltà disseminate nel girone in un raggruppamento che appare estremamente equilibrato. Nella scorsa stagione, il 28 gennaio 2023, il Cesena ha avuto la meglio in casa del Pontedera affermandosi con un rotondo 0-3.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Cesena, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Benedetti, Catanese, Angori; Delpupo, Ianesi; Nicastro. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Ciofi, Prestia, Piacentini; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Bumbu, Shpendi, Corazza.

PONTEDERA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











