Diretta Cesena Atalanta Primavera, squadre appaiate!

La diretta Cesena Atalanta sarà valida per il 23° turno del Campionato Primavera e vedrà scontrarsi due squadre in una situazione simile di classifica ma che stanno vivendo momenti molto diversi della loro stagione, i padroni di casa infatti dopo essere partiti positivamente sono in una serie di 3 sconfitte consecutive e ora hanno 24 punti che gli fanno occupare la sedicesima posizione, gli ospiti invece dopo l’inizio difficile sono in una serie di 6 partite in cui hanno guadagnato punti, sono usciti dalla zona playout e ora con 27 punti occupano la quindicesima posizione. Nell’ultima partita il Cesena ha perso 2-1 contro il Sassuolo mentre l’Atalanta ha vinto 0-1 in casa dell’Empoli.

Diretta Cesena Atalanta Primavera, come seguire la partita in streaming video

Seguire la diretta Cesena Atalanta del Campionato Primavera delle 13.00 sarà molto semplice per tutti gli interessati grazie alla trasmissione in chiaro di Sportitalia o in diretta streaming video sul loro sito sportitalia.it

Cesena Atalanta Primavera, probabili formazioni

Per l’importante partita la squadra di casa che ancora non ha un nuovo allenatore dovrebbe confermare gli undici dell’ultima gara con il 4-3-1-2 con Veliaj in porta, Manetti, Valentini, Beidi e Domeniconi in difesa, Ghinelli, Campedelli e Ronchetti i tre centrocampisti, Castorri sulla trequarti a supportare la coppia d’attacco Coveri e Perini. Anche gli ospiti del tecnico Giovanni Bosi dovrebbero essere confermati nell’ultima formazione impiegata, 5-3-2 con Zanchi tra i pali, Arrigoni e Simonetto gli esterni con Gobbo, Ramaj e Armstrong a completare la difesa, Manzoni, Steffanoni e Bonanomi in mezzo al campo e Camara e Capac coppia d’attacco

Quote Cesena Atalanta Primavera, pronostico finale

La diretta Cesena Atalanta è una sfida dalla duplice lettura, gli ospiti sono favoriti per il loro migliore stato di forma che sulle ali dell’entusiasmo potrebbe spingerli ad aggiungere un altro risultato positivo alla loro serie, difficile che il Cesena possa riuscire a vincere, nonostante le due buone prestazioni con Sassuolo e Roma, potrebbe arrivare anche un pareggio che accontenterebbe entrambe le squadre e le terrebbe a distanza dalla lotta per i playout oltre che a non interrompere la serie positiva dei neroblu e interrompere quella negativa dei bianconeri.

