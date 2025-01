DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA, C’E’ POCA DISTANZA DAI PLAYOUT

E’ di nuovo tempo di calcio giovanile con la diretta Empoli Atalanta Primavera di domenica 26 gennaio 2025 alle ore 11:00. A Vinci, presso il Centro Sportivo di Petroio, i padroni di casa continuano ad inseguire un successo che manca ormai quasi dalla metà del mese di dicembre così da provare ad abbondonare la zona retrocessione e dunque la prima casella valida per un piazzamento nei playout visto il diciassettesimo posto ora occupato con ventitre punti. Avendo pareggiato contro l’Udinese Under 20 una settimana fa, gli azzurri proveranno a scavalcare il Monza U20, il Cesena U20 e la stessa Atalanta U20 per agganciare il Cagliari Primavera se dovessero far loro i tre punti in palio.

Anche i bergamaschi non possono certo rimanere tranquilli vista la loro situazione attuale. I giovani della Dea si sono assicurati ventiquattro punti, proprio come i bianconeri emiliani, e stanno in quindicesima posizione, pericolosamente a ridosso della parte più scottante della graduatoria. I playoff promozione sono invece lontani dieci punti dai nerazzurri che hanno dunque il compito di risollevare il destino del proprio campionato nel più breve tempo possibile ed il recente successo ottenuto contro il Sassuolo Under 20 fa ben sperare in vista del prossimo futuro.

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Empoli Atalanta Primavera sarà visibile su SI Solo Calcio. L’emittente Sportitalia offrirà dunque l’evento in streaming sul sito ufficiale e sull’applicazione mentre la gara sarà a disposizione anche in televisione sul canale 60 del digitale terrestre ma solo per i possessori di una smart tv.

EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La scelta di mister Birindelli per la diretta Empoli Atalanta Primavera sembra essere orientata verso il 3-5-2 con Versari, Morai, Bacci, Asmussen, Falcusan, Huqi, Mannelli, Bembnista, Olivieri, Popov e Monaco nelle probabili formazioni. Un undici di partenza sfruttando il modulo 3-4-1-2 con Zanchi, Gobbo, Ramaj, Obric, Arrigoni, Manzoni, Armstrong, Simonetto, Bonanomi, Camara ed Artesani pare invece essere l’opzione che verrà adottata dalla compagine ospite di mister Giovanni Bosi.

PRONOSTICO EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE

Non ci sono enormi differenze fra i tre segni nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Empoli Atalanta Primavera. Buona fiducia nei padroni di casa, con il segno 1 indicato infatti a 3,00; leggermente più appetitoso è il valore di 3,40 sul segno X, ma parte un poco favorita l’Atalanta, il cui colpo esterno varrebbe infatti 2,05 volte la posta.