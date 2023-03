Diretta/ Cesena Atalanta streaming video tv: Chance bergamasca (Primavera)

DIRETTA CESENA ATALANTA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Cesena Atalanta Primavera, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Romagna di Cesena, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Chance bergamasca con i nerazzurri che si trovano al momento a galleggiare al confine della zona play off, ma sono anche reduci da un’importante vittoria contro l’Inter con un nuovo successo che potrebbe proiettarli ora fuori dalla zona calda della classifica.

Il Cesena d’altronde sembra aver mollato un po’ gli ormeggi, dopo il pari senza reti contro il Torino che era sembrata una reazione d’orgoglio è arrivata per i romagnoli una nuova sconfitta sul campo del Sassuolo, con la squadra ormai staccata all’ultimo posto e rassegnata alla retrocessione. All’andata l’Atalanta ha ottenuto una vittoria di larga misura sul Cesena, vincendo 5-2 il match del 7 ottobre scorso.

CESENA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Atalanta Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: le partite del campionato Primavera 1 sono infatti fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Romagna di Cesena. Per il Cesena, Giovanni Ceccarelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pollini, David, Lilli, Ghinelli, Pieraccini, Lepri, Denes, Gessaroli, Manetti, Campedelli, Milli. Risponderà l’Atalanta allenata da Marco Fioretto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Bertini, Bernasconi, Chiwisa, Muhameti, De Nipoti, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori, Regonesi, Falleni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA ATALANTA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











