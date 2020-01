Video/ Cesena Virtus Verona (3-3): highlights e gol. Pareggio spettacolare al Manuzzi

Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena e la Virtus Verona si annullano a vicenda al termine di uno spettacolare pareggio per 3 a 3. Come si vede nel video di Cesena Virtus Verona, nel primo tempo gli ospiti cominciano molto bene e si vedono infatti annullare una rete subito in apertura al 3′ per fuorigioco prima di passare realmente in vantaggio al 16′ per merito di Cazzola, su assist di Odogwu. I padroni di casa cercano di reagire e si vedono annullare a loro volta il gol del possibile pareggio nel finale di frazione sempre a causa di una posizione irregolare. In avvio di secondo tempo i bianconeri tornano in campo con lo spirito giusto per cercare di ribaltare la situazione di svantaggio maturata in precedenza e ci riescono andando a segno con Valeri al 50′ e con Butic al 58′ su calcio di rigore concesso per fallo di Curto ai danni di Franco. Gli emiliani non capitalizzano la chance per il tirs quando Zecca coglie la traversa al 63′ e, nell’ultima parte della gara, i neo entrati Lupoli e Bentivoglio ristabiliscono l’equilibrio iniziale con due gol tra l’81’ e l’88’. Nel recupero, precisamente al 90’+3′, Butic chiude i conti con la doppietta personale trasformando un altro calcio di rigore, in questo caso concesso per fallo di Magrassi, ammonito nella circostanza, ai danni di Valeri. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Pascarella, proveniente dalla sezione di Nocera Inferiore, ha estratto il cartellino giallo per ben volte ammonendo rispettivamente Maddaloni, Zampano, Brignani e Sabato da un lato, Curto, Pellacani, Onescu, Danti e Magrassi dall’altro. Il punto conquistato da ciascuna delle due squadre in questo ventiduesimo turno di campionato permette rispettivamente al Cesena di salire a quota 25 ed alla Virtus Verona di raggiungere i 28 punti nella classifica del girone B di Serie C.

IL TABELLINO

Cesena-Virtus Verona 3 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 16′ Cazzola(V); 50′ Valeri(C); 58′ RIG., 93′ RIG. Butic(C); 82′ Lupoli(V); 88′ Bentivoglio(V).

CESENA (3-4-3) – Marson; Sabato, Maddaloni, Brignani; Zampano, Rosaia, Franco, Valeri; Zerbin, Butic, Zecca. A disp.: Agliardi, Stefanelli, Ardizzone, Capellini, Giraudo, De Feudis, Cortesi, Pantaleoni, Borello, Russini. All.: Francesco Modesto.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) – Chiesa; Pinton, Curto, Santacroce, Pellacani, Cazzola, Sammarco, Onescu, Gasperi; Odogwu, Magrassi. A disp.: Sibi, Rossi, Danieli, Vannucci, Danti, Bentivoglio, Merci, Visentin, Da Silva, Sirignano, Lupoli, Manfrin. All.: Luigi Fresco.

Arbitro: Pascarella (Nocera Inferiore).

Ammoniti: Maddaloni(C); Zampano(C); Brignani(C); Sabato(C); Curto(V); Pellacani(V); Onescu(V); Danti(V); Magrassi(V).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CESENA VIRTUA VERONA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA