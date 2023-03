Diretta Cesena Entella/ Streaming video tv: big match molto importante! (Serie C)

DIRETTA CESENA ENTELLA: ALTRA TRASFERTA TOP PER I LIGURI!

Cesena Entella, partita diretta dal signor Davide Di Marco, si gioca alle ore 21:00 di martedì 14 marzo: grande spettacolo nella 32^ giornata del girone B di Serie C 2022-2023, il turno infrasettimanale ci regala una sfida diretta tra la terza e la seconda forza della classifica. L’Entella sogna in grande: con il colpo di Reggio Emilia si è portata a soli 3 punti dalla Reggiana e dunque sente davvero concreta la possibilità di andare a prendersi la promozione diretta, ma adesso deve fare i conti con un’altra trasferta tosta e quello che si può considerare un altro esame di maturità.

Il Cesena ha occupato la piazza d’onore fino a poco tempo fa, poi ha avuto un calo; ha pareggiato sul campo del Gubbio sabato scorso scivolando a -5 dai biancazzurri, ma vincendo questa sera si riporterebbe in quota e potrebbe tornare a sperare anche nella promozione senza passare dai playoff. Ci attendiamo allora un grande spettacolo dalla diretta di Cesena Entella; in questo periodo prima del calcio d’inizio valutiamo le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita del Manuzzi.

DIRETTA CESENA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Entella non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma potrà comunque essere seguita: bisognerà infatti rivolgersi al portale Eleven Sports, che ormai da anni è la casa della Serie C e fornisce tutte le partite di questo campionato. Il servizio è aperto anche agli abbonati DAZN, che troveranno il pacchetto incluso nel loro abbonamento; sarà comunque una visione di Cesena Entella in diretta streaming video, e ci sarà la possibilità di abbonarsi alla piattaforma oppure di acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ENTELLA

Nella diretta Cesena Entella Domenico Toscano dovrà fare a meno di Alexis Ferrante: come partner offensivo avremo allora uno tra King Udoh e Stiven Shpendi, mentre alle spalle dei due attaccanti dovrebbe essere confermato Bumbu. A centrocampo invece si candida uno tra Hraiech e Francesconi: il prescelto agirà al fianco di Brambilla, con le corsie laterali che saranno presidiate da Adamo a destra e Calderoni sull’altro versante. La difesa a tre si compone con Luigi Silvestri, Mercadante e Prestia (Celiento prima alternativa); in porta per i romagnoli andrà ovviamente Tozzo.

Nell’Entella di Gennaro Volpe Parodi, Chiosa e Pellizzer proteggono il portiere Borra; Corbari e Andrea Paolucci dovrebbero formare la catena centrale con Armand Rada e Tenkorang pronti a dire la loro, sulle fasce Tomaselli e Favale sono nettamente favoriti sulla concorrenza. La squalifica di Gaston Ramirez apre il campo a Leonardo Morosini come trequartista; Faggioli invece potrebbe prendere il posto di uno tra Zamparo e Merkaj, che sono stati titolari sabato nel big match del Mapei Stadium.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Cesena Entella possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel girone B di Serie C, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,85 volte la quota messa sul tavolo.

