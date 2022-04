Diretta Cesena Entella/ Streaming video tv: verdetto importante (Serie C)

DIRETTA CESENA ENTELLA: SCONTRO DIRETTO

Cesena Entella, in diretta domenica 3 aprile alle ore 14:30 dallo stadio Dino Manuzzi di Cesena, è valida per la trentacinquesima giornata del Girone B di Serie C. I bianconeri sono reduci dal pareggio conseguito sul campo della Fermana, gara terminata con il punteggio di 2-2. La squadra allenata da William Viali è al secondo risultato di parità consecutivo, con la vittoria che manca da tre turni. Il Cesena occupa la terza posizione in classifica con 60 punti.

L’Entella arriva alla gara del Manuzzi, dopo la vittoria casalinga sulla Pistoiese, in cui i liguri si sono imposti con il punteggio di 3-1. Grazie a questo risultato, la compagine di Gennaro Volpe, ha accorciato il divario con il Cesena, portandosi ad un punto di distanza. L’Entella è infatti al quarto posto in classifica, con 59 lunghezze, e nella gara odierna ha l’opportunità di scavalcare i bianconeri. Nella partita di andata, disputata lo scorso novembre, i liguri si sono imposti sul Cesena con un netto 3-1.

DIRETTA CESENA ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Cesena Entella di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CESENA ENTELLA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cesena Entella di Serie C, gara valevole per la trentacinquesima giornata del Girone B di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, William Viali, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare del Cesena, in vista della sfida con l’Entella: Nardi; Ciofi, Pogliano, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Steffè; Pittarello, Pierini, Frieser; Bortolussi.

Gennaro Volpe, allenatore dell’Entella, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei granata, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Cesena: Borra; Cleur, Pellizzer, Sadiki, Barlocco; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Magrassi, Merkaj.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Cesena Entella di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Cesena, associata al segno 1, è quotata 2.15. L’eventuale pareggio, con segno X, viene proposto a 3.20. Sembra invece difficile il successo in trasferta dell’Entella, con il segno 2 quotato 3.35.

