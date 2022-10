Diretta/ Cesena Imolese (risultato live 0-0) video streaming tv: espulso De Sarlo!

DIRETTA CESENA IMOLESE (RISULTATO LIVE 0-0): ESPULSO DE SARLO!

Il derby romagnolo tra Cesena e Imolese si infiamma subito, l’arbitro Calzavara vuole mettere le cose in chiaro sin dall’inizio e ammonisce Saber dopo pochi secondi dal fischio d’inizio per un fallo tattico mirato a fermare la ripartenza degli avversari. Inutili le proteste del centrocampista di origini tunisine, il direttore di gara non vuole sentire ragioni e fa riprendere il gioco assegnando la punizione in favore degli ospiti. Che si rendono pericolosi su calcio d’angolo senza tuttavia inquadrare la porta difesa da Tozzo. All’11’ l’estremo difensore locale blocca facilmente la conclusione di Cerretti, tutt’altro che impegnativa. Da segnalare la presenza sugli spalti dell’Orogel Stadium di una ventina di tifosi che sono arrivati dal Santerno per sostenere la loro squadra del cuore anche in trasferta. Risultato che rimane fermo sullo 0-0 con l’undici di Toscano che non ha creato pericoli dalle parti di Rossi, mentre De Sarlo al quarto d’ora pensa bene di farsi cacciare via per un fallo bruttissimo ai danni di Ciofi, colpendolo all’altezza del petto. Cartellino rosso sacrosanto per il numero 9 che lascia i suoi in inferiorità numerica quando manca un’eternità al novantesimo. {agg. di Stefano Belli}

Diretta/ Cesena Frosinone Primavera (risultato finale 0-1): ciociari, 3 punti e vetta

DIRETTA CESENA IMOLESE: SNODO IMPORTANTE!

Cesena Imolese, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso l’Orogel Stadium Dino Manuzzi, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone B di Serie C. Un derby emiliano-romagnolo molto importante in termini di classifica tra due squadre divise da appena un punto.

DIRETTA/ Siena Cesena (risultato finale 0-0) video streaming Rai: poche le emozioni

Il Cesena ha raccolto 9 punti nelle prime sette giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I bianconeri arrivano da tre risultati utili consecutivi, nell’ultima giornata il pareggio per 0-0 contro il Siena. L’Imolese, invece, è a quota 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Gli ospiti arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 2-1 contro la Recanatese.

SI GIOCA

Per la diretta di Cesena Imolese è molto interessante valutare i precedenti. La gara è sicuramente molto giovane tanto che le due squadre per la prima volta in un match ufficiale si sono affrontate nel settembre del 2019. Al Dino Manuzzi si è giocato in tre occasioni, prima di oggi, col bilancio che è decisamente in equilibrio si parla infatti di una vittoria a testa e un pareggio. L’ultimo precedente è un pari a reti inviolate del match d’andata dello scorso campionato quando al ritorno casualmente finì ancora una volta 0-0.

DIRETTA/ Imolese Recanatese (risultato 2-1): super gol di De Feo per il +3

L’Imolese è l’ultima ad aver vinto in casa del Cesena questa sfida, si parla dell’aprile 2021 e di un match terminato 0-2. La partita fu decisa dalla doppietta di Polidori, uno su calcio di rigore, tra i minuti 65 e 89. Il Cesena non vince in casa contro questo avversario dal settembre 2019 in una gara terminata con lo scarto minimo, un 1-0. Il match decisivo lo mise a segno Butic al minuto numero 15 con gli ospiti non in grado di riaprirla. (aggiornamento di Matteo Fantozzi)

CESENA IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Imolese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA IMOLESE

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Cesena Imolese. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il consueto 3-4-1-2: Tozzo, Ciofi, Celiento, Coccolo, Adamo, Hraiech, De Rose, Calderoni, Chiarello, Shpendi, Udoh. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il 3-5-2: Rossi, Eguelfi, Zagnoni, De Vito, Cerretti, De Feo, Bensaja, Zanini, Annan, De Sarlo, Stijepovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers non hanno dubbi: il Cesena è favorito sull’Imolese. Questo quanto trapela dalle quote per le scommesse sul match al via tra pochi minuti. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Cesena è a 1,65, il pareggio è a 3,40, mentre il successo dell’Imolese è a 5,25. Si profila una gara molto chiusa e avara di gol: l’Under 2,5 è a 1,48, mentre l’Over 2,5 è a 2,45. Simili le quote di No Gol e Gol, rispettivamente a 2,30 e 1,55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA