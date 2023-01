Diretta Sampdoria Inter Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri verso il rilancio?

DIRETTA SAMPDORIA INTER PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI!

Sampdoria Inter Primavera si gioca in diretta dal 3 Campanili, alle ore 14:00 di venerdì 20 gennaio: è la partita con cui inizia la 15^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Un match molto delicato, che in questo momento riguarda la corsa alla salvezza: l’Inter campione d’Italia in carica è partita malissimo e si è trovata coinvolta nella zona calda della classifica, poi qualche segnale di ripresa e la vittoria nel derby di domenica potrebbe aver finalmente rappresentato la chiave di volta nella stagione nerazzurra, perché la squadra chiaramente è costruita per ben altri obiettivi.

Diretta/ Empoli Sampdoria (risultato finale 1-0): gol annullato a Colley al 97'!

Così tecnicamente anche la Sampdoria, che infatti sarebbe formazione in grado di andare a prendersi un posto nei playoff; peccato che dopo 14 giornate abbia raccolto appena 12 punti e si trovi al terzultimo posto, sconfitta anche dal Torino e a caccia di punti fondamentali per risalire la corrente. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Sampdoria Inter Primavera; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per oggi pomeriggio.

DIRETTA/ Torino Sampdoria Primavera (risultato finale 2-0): gol Dell'Aquila e Jurgens

DIRETTA SAMPDORIA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Inter Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: è questa emittente che si occupa di fornire tutte le partite del campionato 1, ovvero quello principale per la categoria Under 19. Ricordiamo che la visione del match, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere disponibile al canale 60 del vostro telecomando ma anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e del quale si può usfruire visitando il sito www.sportitalia.com oppure, in alternativa, installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS/ Verre saluta di nuovo, niente da fare per Rugani

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER PRIMAVERA

Sarà un 3-5-2 quello di Felice Tufano per Sampdoria Inter Primavera: i blucerchiati si dovrebbero disporre con Miettinen, Peretti e Villa a protezione del portiere Tantalocchi, e un centrocampo comandato da Cecchini Muller nel quale Uberti e Pozzato sono i due interni. Savio e Cesari si giocano il posto con Porcù e Migliardi (rispettivamente sulle corsie); davanti invece Malagrida e Ivanovic, a segno entrambi nell’ultima vittoria interna (contro il Cesena) sono insidiati da Leonardi, attenzione anche a Ntanda che potrebbe giocare come seconda punta tattica.

Cristian Chivu utilizza il 4-3-3: Botis è il portiere, Fontanarosa e Di Pentima (o Stabile) i due centrali di una difesa completata dai terzini Dervishi e Pelamatti. A centrocampo potremmo vedere Grygar al comando delle operazioni, Kamate e Martini allora dovrebbero agire in qualità di mezzali. Ecco poi il tridente offensivo: qui Nikola Iliev dovrebbe essere titolare e giocare come laterale sinistro, sull’altro versante del campo la maglia spetta a Owusu con Francesco Pio Esposito che come sempre sarà il centravanti della squadra nerazzurra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA