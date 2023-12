Diretta/ Cesena Juventus U23 (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (2 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA CESENA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Cesena Juventus U23, gara cruciale in questa fase di stagione. Il Cesena ha raccolto fin qui 11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, con 37 gol fatti e 11 gol subiti. La Juventus U23 ha invece ottenuto 14 punti con 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, con 13 gol fatti e 16 gol subiti. Di fronte due squadre tra le più prestigiose dal punto di vista del valore delle rose: secondo quanto riportato da Transfermarkt, i valori si attestano rispettivamente a 7,07 e 9,68 milioni di euro.

Entriamo adesso nei dettagli dell’andamento stagionale delle due sqadre e partiamo dal Cesena: la formazione allenata da Mimmo Toscano ha un’età media di 23,2 anni e dal punto di vista delle sanzioni disciplinari è tra le più corrette del campionato con appena 24 ammonizioni e 1 espulsione. La Juventus U23 ha l’età media più bassa (20,5 anni) del campionato per ovvi motivi. Molto corretti anche i baby della Vecchia Signora con 26 ammonizioni e 1 espulsione. (Aggiornamento di Mirko Bompiani)

CESENA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Cesena Juventus U23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Juventus U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cesena Juventus U23 non presenta alcun incontro giocato in precedenza, alla luce della genesi piuttosto recente della formazione ospite. Non potendovi presentare le sfide giocate in precedenza tra queste due formazioni vi proponiamo gli ultimi tre incontri in campionato di queste due squadre. Cesena che arriva al match con tre vittorie consecutive contro Entella, Lucchese e Pescara. Comune denominatore in queste tre sfide è stato il fattore difesa.

In queste tre partite il Cesena non ha preso nemmeno un gol confermando la grande potenza difensiva che li vede al momento come la terza meno battuta di questo campionato. Juventus che si affaccia alla partita dopo aver vinto la sfida contro i granata dell’Arezzo e aver perso di misura contro Carrarese e Pontedera. Cesena alla ricerca di tre punti nel tentativo di allungare ulteriormente in classifica. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Cesena Juventus U23, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre protagoniste di un avvio di campionato molto diverso: brillante per i romagnoli, da dimenticare per i baby della Vecchia Signora.

Il Cesena occupa la vetta della classifica insieme alla Torres con 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Quattro successi di fila per Shpendi e compagni, l’ultimo per 0-1 sul campo del Pescara. La Juventus U23, invece, è quart’ultima con 14 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, due pareggi e sette sconfitte. Dopo un periodo nero, i torinesi hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno: 1-0 ai danni dell’Arezzo.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA JUVENTUS U23

Qualche nodo da sciogliere per Toscano e Brambilla, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Cesena Juventus U23. Partiamo dalla compagine romagnola, il modulo è il solito 3-4-1-2: Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma, Hraiech, Shpendi, Corazza. Stesso schema di gioco per i baby della Vecchia Signora: Daffara, Savona, Muharemovic, Poli, Mulazzi, Palumbo, Comenencia, Turicchia, Hasa, Mbangula, Guerra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cesena Juventus U23 vedono nettamente favorita la compagine romagnola. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria del Cesena è a 1,27, il pareggio è a 4,60, mentre il successo della Juventus U23 paga 9,40 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,77 e Over 2,5 a 1,85. Più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,30 e 1,47.











