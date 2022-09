Diretta Cesena Lecce/ Streaming video tv: è quasi un testa-coda! (Primavera)

DIRETTA CESENA LECCE PRIMAVERA: RISULTATO NON SCONTATO!

La diretta di Cesena Lecce andrà in scena lunedì 5 settembre a partire dalle 15.00: è uno dei posticipi della quarta giornata del campionato di Primavera 1. Le due squadre stanno vivendo un avvio di stagione praticamente opposto, tanto che la partita è quasi un testa-coda. I padroni di casa infatti sono ultimi in classifica, dato che ancora non sono riusciti a ottenere alcun punto. Al contrario gli ospiti sono partiti bene, con 7 punti a bottino e l’ambizione di puntare alla vetta. Da un lato dunque c’è l’obiettivo di sbloccarsi dei baby bianconeri, dall’altro lato un avversario ostico che ha ampiamente dato mostra delle sue qualità.

In occasione dello scorso turno il Cesena in tal senso ha incassato una sconfitta dal Milan. Il risultato finale è stato un netto 5-1, che ha lasciato non poco rammarico. Adesso però è tempo di voltare pagina. Il Lecce da parte sua arriva dal pari contro la Sampdoria e punta a ritrovare la vittoria.

CESENA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Lecce Primavera sarà disponibile al canale 60 del digitale terrestre, ovvero su Sportitalia, che ha acquisito ormai da tempo i diritti di tutto il campionato. Inoltre Cesena Lecce Primavera sarà disponibile anche in diretta video streaming attraverso l’applicazione dell’emittente, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone, oltre che sul sito ufficiale all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA LECCE PRIMAVERA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta di Cesena Lecce Primavera, match che andrà in scena alle 15.00. Per i padroni di casa, il tecnico Giovanni Ceccarelli si affiderà come al solito al 5-3-2. Qualcosa però cambierà rispetto allo scorso turno dato il vistoso ko. Questo potrebbe essere l’undici iniziale: Pollini; Sette, Lepri, Pieraccini, Elefante, David; Lilli, Bernardi, Francesconi; Amadori, Carlini. Per gli ospiti, invece, il tecnico Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come di consueto. Questa potrebbe essere la formazione di partenza: Borbei; Munoz, Hasic, Pascalau, Dorgu; Berisha, Samek, Vulturar; Salomaa, Burnete, Mömmö.

