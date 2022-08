Diretta Milan Cesena Primavera/ Streaming video tv: a caccia dei primi punti!

DIRETTA MILAN CESENA PRIMAVERA: LA VIOLA VOLA!

Milan Cesena Primavera, partita diretta dal signor Francesco Burlando, prende il via alle ore 11:00 di martedì 30 agosto: è valida per la 3^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, ed è già una sfida delicata per quanto riguarda la salvezza. Entrambe le squadre sono ancora senza punti in classifica: il Milan, che nelle ultime stagioni è sensibilmente calato conoscendo anche la retrocessione nel campionato 2, dopo aver perso una partita incredibile contro il Frosinone, in casa e con il risultato di 3-5, è caduto anche contro la Sampdoria e si deve ritrovare.

Il Cesena è neopromosso e sapeva di dover incontrare delle difficoltà nell’approccio alla categoria superiore; ha perso di schianto contro la Roma, poi ha lottato contro il Napoli ma anche in questo caso sono arrivati zero punti. Dunque, ci sarà anche la paura di sbagliare un terzo match consecutivo e rimanere sul fondo; vedremo quello che succederà nella diretta di Milan Cesena Primavera, ma mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Cesena Primavera viene trasmessa su Sportitalia, il canale principale di questa emittente che si occupa integralmente del torneo Under 19: lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match della 3^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CESENA PRIMAVERA

Ignazio Abate gioca con il 4-2-3-1, e anche nella diretta Milan Cesena Primavera dovrebbe riproporre questo modulo: possiamo pensare a una difesa con Coubis e Incorvaia centrali a protezione di Pseftis, poi Bakoune e Bozzolan che agirebbero come terzini con una mediana formata da Zeroli e Eletu. Sulla trequarti ci sarebbe poi Gala che si prenderebbe la posizione alle spalle della prima punta (El Hilali) mentre Cuenca e Alesi giocherebbero da esterni, ma qui attenzione alla candidatura di Omoregbe per la fascia destra.

Il Cesena Primavera di Giovanni Ceccarelli adotta il 4-3-3 e potrebbe cambiare molto rispetto all’ultima partita: in difesa per esempio Ferretti per Elefante al centro e Diego Rossi come terzino sinistro per David, con la conferma di Lepri davanti a Pollini e Pieraccini sulla destra. Poi in mezzo Suliani può prendersi la maglia di playmaker basso, venendo aiutato da Francesconi e Sette; nel tridente offensivo Liburdi si gioca il posto a sinistra con Bernardi, dovrebbero essere confermati Carlini sull’altro versante e Amadori come prima punta.

