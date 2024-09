DIRETTA PISA CESENA: CHI VINCE INCONTRA IL BOLOGNA

La data è quella del 25 settembre 2024 e la competizione è la Coppa Italia che sarà il teatro della diretta Pisa Cesena a partire dalle 16,00. Chi riuscirà a superare questo turno avrà l’accesso agli ottavi di finale dove ci sarà il Bologna ad aspettare.

Il Pisa di Filippo Inzaghi ha fatto una partenza sprint e sta vivendo un’inizio di stagione da primo in classifica in Serie B dopo aver superato anche il Brescia nell’ultima giornata. Due vittorie, due pareggi e due sconfitte, invece, per il Cesena di Mignani che non vede la vittoria da tre giornate e vuole tornare a vederla proprio in Coppa Italia.

DIRETTA PISA CESENA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Coppa Italia, anche quest’anno, è un’esclusiva Mediaset e, perciò, la diretta Pisa Cesena sarà visibile in chiaro o attraverso lo streaming fornito da Infinity e dal sito sportmediaset.it. Inoltre, sarà possibile seguire la partita con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e vi fornirà aggiornamenti costanti.

PISA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni dei due allenatori in vista di questa partita delicata. Filippo Inzaghi si affiderà al suo affidabile 3-4-2-1 con il tridente formato da Bonfanti, Tramoni e Piccinini che sarebbe un grosso pericolo per qualsiasi squadra visto l’ottimo stato di forma. Caracciolo è la certezza in difesa mentre Touré e Beruatto completeranno le fasce.

Opta per un più equilibrato 3-5-2, invece, Michele Mignani che si affiderà alla coppia formata da Kargbo e Shpendi in attacco. Ceesay e Donnarumma saranno i due esterni di centrocampo con Simone Bastoni pronto ad essere usato come jolly a centrocampo.

PISA CESENA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Pisa Cesena andando ad utilizzare le proposte di Bet365. I padroni di casa partono favoriti anche per via del fattore campo e vedono una loro vittoria quotata a 2,00. Sale fino a 3,75 il 2 in favore degli ospiti mentre il pareggio X arriva a 3,40.