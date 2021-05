Diretta Cesena Mantova/ Streaming video tv: via ai playoff di Serie C

DIRETTA CESENA MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cesena Mantova, in diretta dallo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium, è la partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C che si disputa in anticipo oggi, sabato 8 maggio 2021, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di questa sera. Siamo naturalmente nel girone B e in vista della diretta di Cesena Mantova può essere significativo ricordare la formula dei playoff e in particolare di questo primo turno: si gioca in partita secca in casa della migliore classificata nella stagione regolare, che passerà il turno in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari – dunque non si disputano né tempi supplementari né calci di rigore in caso di pareggio.

Il Cesena dunque gode del fattore campo e anche di due risultati su tre a propria disposizione perché ha chiuso in settima posizione il girone B grazie alla vittoria contro l’Arezzo nell’ultima giornata della stagione regolare. Il Mantova invece può solo vincere, dal momento che ha chiuso al decimo posto, sancito definitivamente dal pareggio contro la Triestina di domenica scorsa. In una partita secca comunque può succedere di tutto, dunque che cosa ci riserverà Cesena Mantova?

DIRETTA CESENA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Mantova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), perché è stata la partita prescelta per la trasmissione anche in chiaro per il primo turno dei playoff. Di conseguenza avremo anche la diretta streaming video che sarà garantita a tutti tramite Rai Play e che andrà ad aggiungersi al servizio fornito da Eleven Sports ai propri abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MANTOVA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cesena Mantova. I padroni di casa romagnoli potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3 e con questi possibili interpreti dal primo minuto: Nardi in porta; linea difensiva a quattro composta da Zappella, Gonnella, Ciofi e Favale; a centrocampo i tre favoriti potrebbero essere Collocolo, Di Gennaro e Steffè, infine il tridente d’attacco romagnolo potrebbe vedere titolari Zecca, Bortolussi e Sorrentino. La replica del Mantova potrebbe invece cvoncretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 con questi possibili titolari dal primo minuto: Bianchi, Checchi e Panizzi nella retroguardia a tre davanti al portiere Tosi; a centrocampo il quartetto formato da Pinton, Zibert, Gerbaudo e Silvestro; infine in attacco il trequartista Di Molfetta a supporto delle due punte Cheddira e Ganz.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cesena Mantova in base alle quote fornite dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,90. Si sale poi fino a quota 3,20 in caso di segno X, che andrebbe comunque bene al Cesena per la qualificazione, infine un colpaccio del Mantova varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto sul segno 2.



