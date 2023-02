Diretta/ Cesena Napoli Primavera streaming video tv: match tra due squadre in crisi

DIRETTA CESENA NAPOLI PRIMAVERA: EMERGENZA PUNTI

La diretta Cesena Napoli Primavera, in programma martedì 14 febbraio alle ore 15:00, racconta della prima gara del diciannovesimo turno del campionato Primavera. Si affrontano due squadre in crisi di risultati e con una vittoria che manca ad entrambe da troppo tempo. Partiamo dal Cesena padrone di casa, in caduta libera all’ultimo posto con appena cinque punti in diciotto partita: per risalire all’ultima vittoria in campionato dei bianconeri bisogna risalire alla quarta giornata contro il Lecce. L’ultimo sorriso dei partenopei invece è datato metà gennaio con la Juventus, da lì in poi quattro sconfitte e un solo pareggio che hanno fatto crollare il Napoli al sedicesimo posto.

Sebbene stiamo parlando solamente di cinque punti, l’intero bottino messo in cascina dal Cesena è stato collezionato in casa frutto di una vittoria e due pareggi contro cinque sconfitte. Non ha mai vinto invece il Napoli lontano da casa con solamente due punti in otto gare, naturalmente arrivati con due segni X su otto partite. Inoltre, gli azzurri hanno il peggior attacco in trasferta con solamente 5 gol.

DIRETTA CESENA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Napoli Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai danni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Atalanta Empoli Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CESENA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Napoli vedono i bianconeri disporsi col 4-3-3. In porta Galassi, difesa a quattro formato da Pieraccini, Lepri, David e Carlini. La metà campo invece vede Lilli in regia con Gessaroli e Suliani rispettivamente mezzali destra e sinistra. Tridente formato da Denes (in gol con la Roma), Polli centravanti e Manetti.

Il Napoli invece si disporrà col 3-4-2-1. Boffelli il portiere, D’avino-Hysaj-Obaretin che fungeranno da muro davanti all’estremo difensore partenopeo. Gningue a destra, Giannini a sinistra e coppia Alastuey e Gioielli a centrocampo. Trequartisti Spavone e Sahli, quest’ultimo reduce da una doppietta con il Lecce. Rossi invece sarà il terminale offensivo di riferimento.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Cesena Napoli vedono favoriti i padroni di casa nonostante l’ultimo posto. Il fattore casa viene premiato da Snai con una quota di 2.25 rispetto ai 2.75 dei partenopei. Segno X invece a 3.40.

Il segno Gol ovvero con entrambe le squadre a segno lo troviamo a 1.50, molto probabile dunque soprattutto se confrontato al No Gol superiore al 2 (2.30). Infine, l’Over 2.5 sta a 1.62, segno opposto a 2.05.











