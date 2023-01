Diretta/ Napoli Juventus Primavera, streaming video tv: gara rovente

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA: GRANDE SFIDA!

Napoli Juventus Primavera, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 13.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola, sarà una sfida in programma per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Una gara importantissima per le formazioni di Frustalupi e Montero, alla ricerca di una vittoria dopo un’astinenza che dura ormai da tre giornate.

Il Napoli si posiziona al quindicesimo posto della classifica con 13 punti in tredici gare, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Azzurri reduci da due pareggi di fila: 1-1 contro la Sampdoria e 2-2 contro il Milan. La Juventus, invece, è terza a quota 25 punti, -4 dalla Roma capolista, con sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Nell’ultima giornata i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Lecce di Coppitelli.

NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Napoli Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Napoli Juventus Primavera della 14^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Frustalupi e Montero, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Napoli Juventus Primavera. Partiamo dagli azzurri, il modulo è il 4-3-3: Boffelli, Barba, Giannini, Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Spavone, D’Avino, Rossi, Marchisano, Alastuey. Passiamo adesso alla Vecchia Signora, in campo con lo stesso modulo: Daffara, Turco, Domanico, Dellavalle, Rouhi, Maressa, Nonge Boende, Hasa, Mbangula, Mancini, Yildiz.











