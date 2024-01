DIRETTA/ Cesena Pontedera video streaming tv: una storia iniziata nel 1967 (Serie C, 20 gennaio 2024)

DIRETTA CESENA PONTEDERA, TESTA A TESTA

Sono stati sette fin qui i testa a testa della diretta Cesena Pontedera. I primissimi incontri sono addirittura della stagione 1967/1968 con una vittoria dei bianconeri per 4-3 e un pareggio per 1-1. Le squadre non si sono più sfidate fino al 2021 quando si sono incontrate di nuovo in Serie C con il 2-1 del Cesena targato Bortolussi e Tonin nei primi trentasette minuti del primo tempo. La prima vittoria e fin qui unica del Pontedera arriva nel 2022 col risultato di 2-0.

DIRETTA/ Spal Cesena (risultato finale 0-0): derby emiliano a reti bianche!

Apre Regoli nel primo tempo e mette al sicuro i tre punti Barba a sei minuti dal novantesimo. Come detto, questo rimane fin qui l’unico successo del Pontedera dato che nelle successive tre partite il Cesena mette a referto un pareggio per 1-1 e due vittorie, la prima per 3-0 e la seconda per 3-1. Il bilancio fino a questo momento sorride ai bianconeri con quattro vittorie in sette partite con 14 gol siglati e 9 subiti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Pontedera Fermana (4-0) gol e highlights: colpaccio toscano! (13 gennaio 2024)

CESENA PONTEDERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cesena Pontedera sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Cesena Pontedera sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN FORMA

La diretta Cesena Pontedera, in programma sabato 20 gennaio alle ore 20:45, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone B. I bianconeri non perdono una partita in campionato dalla prima giornata con l’Olbia per 2-1. Una volta messa alle spalle la gara d’esordio, il Cesena ha dimostrato una supremazia straordinaria che fin qui è valsa il primo posto con quota 50 punti conquistata alla 21esima giornata contro la Spal, pareggiando 1-1.

DIRETTA/ Pontedera Fermana (risultato finale 4-0): trionfo toscano! (Serie C, 13 gennaio 2024)

Il Pontedera ha messo a referto due vittorie consecutive, la prima contro il Sestri Levante mentre la seconda con la Fermana. In comune con queste gare che hanno portato sei punti c’è la porta inviolata: infatti sono tre partite di fila che il Potendera “vince a zero”, dimostrando anche un’ottima gestione del vantaggio.

CESENA PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Pontedera vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Pisseri, retroguardia arretrata composta da Pieraccini, Silvestri e Piacentini. A centrocampo Adamo e Donnarumma giocheranno esterni con De Rose e Francesconi al centro. Davanti Corazza supportato da Berti e Shpendi.

Il Pontedera risponde con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali presente Ciocci, difesa a tre con Calvani, Martinelli e Espeche. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Perretta, Ignacchiti, Provenzano e Ambrosini con il tandem di trequartisti formato da Delpupo e Ianesi con Selleri punta.

CESENA PONTEDERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cesena Pontedera danno favorita la squadra di casa a 1.32. Secondo bet365, il segno X è dato a 4.60 mentre il 2 a cinque volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 1.96, più alto dell’Under alla medesima soglia fissato a 1.71. Chiudono Gol a 2.35 e No Gol a 1.52.

© RIPRODUZIONE RISERVATA