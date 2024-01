DIRETTA/ Spal Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (14 gennaio 2024)

DIRETTA SPAL CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Spal Cesena e uno sguardo ai vecchi testa a testa ci aiuta a scoprire un po’ di storia dietro questo match. Per quanto negli anni 2000, tranne in due occasioni, le due squadre si sono affrontate solamente in Serie C, prima del secondo millennio Spal e Cesena erano abituate ad affrontarsi in Serie B, soprattutto dal 1978 al 1981. Tra le altre anche tre partecipazione in Coppa Italia.

Parliamo di quando ancora la competizione era strutturata ancora ai gironi: 1967/1977, 1986/1987 e 1987/1988 con una vittoria della Spal e due del Cesena. In totale invece i successi sono equamente divisi con 9 a testa e 10 pareggi mentre i gol siglati sono gli stessi 32 gol per biancoazzurri e 32 per i bianconeri. L’ultimo testa a testa è di fine settembre 2023 con il Cesena vittorioso tra le mura amiche per 3-1 con le reti di Cristian Shpendi (doppietta) e Corazza. Utile solo ai fini statici la rete di Antenucci all’ottantanovesimo minuto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SPAL CESENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Spal Cesena sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Spal Cesena sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SPAL CESENA, ATTESA PER QUESTA GARA

La diretta Spal Cesena, in programma domenica 14 gennaio alle ore 20:45, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone B. Gli estensi detengono una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi, anche se bisogno tener conto che cinque di queste partite sono finite in parità: Ancona, Gubbio, Entella, Pineto e Vis Pesaro. L’unica vittoria di questo ciclo è con l’Olbia per 2-0.

Il Cesena invece ha una striscia di cinque risultati positivi di fila, ma al contrario della Spal sono quasi tutte vittorie: 1-0 alla Juventus U23, 2-1 in casa della Recanatese, 3-0 a Perugia e il più recente match con l’Olbia, 1-0. Il pareggio va comunque pesato come un bel risultato dato che è stato un 1-1 alla Torres.

SPAL CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Cesena vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Alfonso, terzini Fiordaliso e Tripaldelli con Peda e Bassoli al centro. Nella zona nevralgica del campo, spazio a Contiliano, Bertini e Collodel. In attacco Masitro con Rao e Rabbi.

Il Cesena replica con il 3-4-2-1. Tra i pali Pisseri, terzetto arretrato con Pieraccini e Silvestri braccetti e Prestia al centro. Adamo e Donnarumma saranno gli esterni con Varone e De Rose in cabina di regia. Davanti l’unica punta Corazza, aiutato da Hraiech e Kargbo.

SPAL CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Cesena danno per favorita la squadra ospite a 1.66. Secondo sisal, l’1 è a 5.50 mentre la X relativa al pareggio è offerta a 3.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.70 contro l’1.37 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.50 e 1.46.

