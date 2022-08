Diretta Cesena Roma Primavera/ Streaming video tv: dopo 19 anni senza De Rossi

DIRETTA CESENA ROMA PRIMAVERA: SFIDA DECISA?

Cesena Roma Primavera, partita diretta dal signor Enrico Maggio, va in scena alle ore 16:30 di sabato 20 aprile ed è valida per la prima giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Una data a suo modo storica: dopo 19 anni la Roma Primavera inizia una stagione senza Alberto De Rossi al timone. Il tecnico, fautore di innumerevoli successi sulla panchina dei giovani giallorossi, ha lasciato: al suo posto c’è Federico Guidi che per gli Under 19 è una garanzia, ma ora bisognerà almeno replicare quanto fatto dal predecessore in termini di crescita dei ragazzi prima ancora che di risultati.

Se non altro il calendario ha piazzato un esordio morbido per il nuovo allenatore: una trasferta, ma sul campo del Cesena che è neopromosso e punta soprattutto a salvarsi. Per i giallorossi, che hanno perso la finale contro l’Inter nell’ultimo campionato, un test per valutare lo stato dell’arte: vedremo quello che succederà nella diretta di Cesena Roma Primavera, mentre aspettiamo che si giochi possiamo analizzare in maniera dettagliata quali siano le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

DIRETTA CESENA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Roma Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ROMA PRIMAVERA

Il confermato Giovanni Ceccarelli studia Cesena Roma Primavera con il 4-3-3. Pieraccini e David i due centrali davanti al portiere Venturini, come terzini potremmo avere Gramellini e Diego Rossi (o lo stesso David spostato a sinistra, con Onofri al centro). In mediana cambia tutto: Barducci è candidato al ruolo di playmaker, Carlini e Lilli (ex della Roma) possono invece giocare come interni della mediana. Davanti, i gemelli Shpendi sono andati in prima squadra: a questo punto a completare il tridente con Bernardi possono essere Sette, a destra, e Amadori o Gessaroli come attaccante centrale.

Guidi dovrebbe giocare con il 4-3-3: Baldi il possibile portiere della Roma Primavera, Keramitsis e Brian Silva i due centrali di difesa con Louakima (o Ludovici) e Falasca che andrebbero ad agire sulle corsie esterne, supportando un centrocampo nel quale il regista basso potrebbe essere Vetkal con l’aiuto di Faticanti e Volpato sulle mezzali (ma qui ci sono davvero tante opzioni per i giallorossi). Davanti, Padula e Antonio Satriano si giocano il posto da prima punta; sulle fasce invece possibilità per Mattia Ruggiero e uno tra Cherubini, Liburdi e Koffi, tutti promossi dall’Under 17.











