Diretta Cesena Spal/ Risultato live: amichevole di lusso al Manuzzi

Cesena Spal, in diretta dal Dino Manuzzi è la sfida amichevole in programma oggi giovedi 8 agosto 20129: con fischio d’inizio fissato sul campo bianconero per le ore 20,30. Nuovo incontro di grande importanza per la compagine biancoazzurra di Leonardo Semplici, che si prepara al via della propssima stagione di Serie A: contro gli estensi un ottimo rivale come il Cesena di Modesto, che invece è pronta a farsi protagonista nel campionato di Serie C, dopo la promozione dai dilettanti della stagione scorsa, e che è già sceso in campo per il primo turno di Coppa Italia Serie C. I romagnoli quindi devono solo affinare la propria condizione e saranno un avversario implacabile per la Spal che invece ancora non ha terminato la sua preparazione estiva.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Cesena Spal, che non sarà trasmessa nel nostro Paese; a questo punto non ci sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la società estense mette a disposizione sui propri account social, in particolar modo su Facebook e Twitter.

CESENA SPAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo test match di grande spessore, previsto questa sera al Manuzzi, Modesto, tecnico del Cesena potrebbe voler dare ancora qualche minuto a chi è già stato in campo contro il Rimini nel primo incontro ufficiale della stagione. Ecco quindi che seguendo il 3-4-3 dovremmo vedere in campo dal primo minuto Agliardi tra i pali mentre in difesa vi sarà spazio per Ricci, Brignani e Sabato. In mediana il tecnico dovrebbe di nuovo puntare su De Feudis e Valencia, oltre che sul duo Valeri-Franchini ai lati. Maglie consegnate anche in attacco con il trittico Cortesi-Butic-Russini. Saranno invece ballottaggi aperti nell’11 di Semplici, visto il differente livello di preparazione. In ogni caso per il fischio d’inizio dovremmo vedere Berisha tra i pali e nella difesa a tre Cionek, Vicari e Igor. Per la mediana a 5 dei biancazzurri si fanno avanti Missiroli, Valdifiori e Valoti (protagonista contro l’Obernais) oltre a D’Alessandro e Strefezza per l’esterno. In avanti posti confermati per Petagna-Moncini.



