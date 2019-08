Diretta Spal Obermais/ Risultato live: estensi ancora in campo (amichevole)

Spal Obermais, alle ore 18:00 di giovedì 1 agosto, è la seconda partita amichevole disputata dalla formazione estense nel corso della giornata: sarà dunque un momento particolare per i ragazzi di Leonardo Semplici, che solo due ore prima saranno in campo per affrontare la Virtus Bolzano. La possibilità che il tecnico “separi” la sua rosa in due gruppi distinti è reale e concreta; tuttavia potremmo anche assistere a due formazioni di partenza molto simili, che vengano poi stravolte nel corso della giornata. È ovvio in ogni caso che l’allenatore della Spal utilizzerà questo pomeriggio per testare tutti i componenti della rosa e studiare varie situazioni, per esempio più terzetti difensivi o svariate coppie d’attacco andando a modificare gli esterni e le mezzali di volta in volta; sarà però curioso scoprire in che modo il tecnico affronterà questo pomeriggio, e allora ci mettiamo in attesa della diretta di Spal Obermais provando a valutare quale possa essere l’undici iniziale dei biancazzurri, anticipando che ovviamente le scelte di Semplici per la seconda amichevole dipenderanno in maniera diretta da come sarà stata giocata la sfida precedente.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Spal Obermais, che non sarà trasmessa nel nostro Paese; a questo punto non ci sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la società estense mette a disposizione sui propri account social, in particolar modo su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL OBERMAIS

Per parlare della formazione prevista in Spal Obermais non possiamo ovviamente non partire da quanto abbiamo detto per la sfida precedente: dunque qui ipotizziamo un 3-5-2 totalmente diverso, con altri interpreti. In porta Demba Thiam, davanti a lui c’è Igor a comandare una difesa che sarà completata da Vicari e Vaisanen. A centrocampo Valdifiori si candida inevitabilmente per essere il playmaker di riferimento, al suo fianco giocatori come Murgia e Valoti possono essere impiegati dall’inizio in questa amichevole e anche sulle fasce si cambierà, dunque un ballottaggio tra Strefezza e D’Alessandro sulla destra mentre dall’altra parte potrebbe avere campo Marko Jankovic, dunque con due esterni che saranno particolarmente offensivi in ogni caso a meno che non venga riproposto Dickmann, al momento l’unico laterale basso a disposizione. Davanti potrebbe essere il momento di Moncini: l’ex del Cittadella può essere provato in tandem con Paloschi, a meno che lo stesso Jankovic non vada a ricoprire il ruolo di seconda punta tattica che è in grado di fare.



