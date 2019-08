Diretta Rimini Cesena/ Streaming video e tv: derby romagnolo in Coppa Italia Serie C

Rimini Cesena si gioca alle ore 18:30 di domenica 4 agosto, presso lo stadio Romeo Neri: inizia per le due squadre l’avventura nella Coppa Italia Serie C 2019-2020. Il calendario è ancora tutto da scrivere: siamo nel girone E dove è presente anche la Vis Pesaro, la formula prevede che le squadre si affrontino in un round robin con sole partite di andata, ma con le altre gare il cui fattore campo viene deciso dall’esito della prima. Soltanto la vincitrice di ciascun gruppo accederà alla fase successiva: questo significa che questo derby romagnolo sarà subito importante, e ci scuseranno i biancorossi – che in Serie C si sono salvati attraverso i playout – se il focus lo mettiamo sul Cesena, che dopo aver vinto il suo girone di Serie D ha iniziato la scalata verso il calcio che conta, e tra poco inizierà il suo percorso in terza divisione. Mentre aspettiamo la diretta di Rimini Cesena andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Rimini Cesena, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia Serie C nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

Rimini Cesena sarà anche l’esordio di Renato Cioffi sulla panchina biancorossa: possiamo ipotizzare un 4-3-3 con Santopadre tra i pali, Venturini e Andrea Brighi al centro di una difesa che verrà completata dai terzini Valerio Nava e Cauterucci. In mezzo al campo ci sarà ancora Antonio Palma come mezzala, con Casini che potrebbe disporsi davanti alla difesa e Alimi a giostrare come altro interno; Bellante e Vito i possibili esterni di un tridente offensivo che avrà Gerardi come prima punta, insidiato però da Zamparo. Il Cesena di Francesco Modesto potrebbe invece utilizzare il 3-4-3: Agliardi il veterano in porta, davanti a lui Luca Ricci, Brignani e uno tra Maddaloni e Brunetti mentre Marfella e Sabato potrebbero allargarsi sulla linea del centrocampo, dove De Feudis potrebbe condividere il settore nevralgico con Rosaia. Davanti ci sono Juan Manuel Valencia e Zerbin pronti a dire la loro, ma occhio a Borello; Sarao invece è arrivato dalla Virtus Francavilla e potrebbe già essere il centravanti titolare, in ballottaggio con Karlo Butic.



