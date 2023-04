DIRETTA/ Cesena Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA CESENA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Cesena Verona Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Cesena Primavera arriva da una vittoria che però è appena la seconda di tutto il campionato (la precedente era di settembre), più in generale la classifica è disastrosa per i giovani romagnoli, dal momento che ci parla di 9 punti totali, frutto di appunto due vittorie, tre pareggi e addirittura venti sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Cesena è ovviamente rovinosa (-39), a causa di 21 gol segnati a fronte dei 60 invece subiti.

Il Verona Primavera arriva a sua volta da una vittoria che ha spezzato un periodo complicato, ma la sua classifica è senza dubbio migliore. I gialloblù infatti hanno raccolto finora 29 punti, i numeri dopo le prime venticinque giornate ci parlano di sei vittorie, undici pareggi e otto sconfitte, con 32 gol segnati e 35 invece subiti, quindi una differenza reti sempre negativa (-3) ma molto meno drammatica per il Verona. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Cesena Verona Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CESENA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Verona Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

VENETI IN LOTTA PER NON RETROCEDERE

Cesena Verona Primavera, in diretta venerdì 7 aprile 2023 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Romagna 1 di Cesena, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Orgoglio romagnolo con il Cesena che, pur già retrocesso matematicamente nel campionato Primavera 2, ha ottenuto una prestigiosa vittoria col punteggio di 2-3 in casa del Frosinone secondo in classifica, sbancando il pronostico e stupendo gli osservatori che pensavano a una squadra bianconera ormai già in disarmo.

Dovrà fare attenzione un Verona ancora in piena lotta per evitare la retrocessione ma reduce a sua volta da un importantissimo exploit, la vittoria casalinga contro la Roma con un pirotecnico 5-2 che ha permesso agli scaligeri di restare a galla, seppur ancora al confine della zona play out. Nel match d’andata Verona vincente in casa sul Cesena con un secco 2-0, il 29 aprile 2017 è terminato in parità, 1-1, l’ultimo precedente in casa dei romagnoli nel campionato Primavera tra le due compagini.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Verona Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Romagna 1 di Cesena. Per il Cesena, Giovanni Ceccarelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pollini, David, Lilli, Ghinelli, Carlini, Pieraccini, Lepri, Gessaroli, Polli, Di Francesco, Milli. Risponderà il Verona allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA VERONA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











