Diretta/ Frosinone Cesena streaming video tv: occasione ciociara (Primavera)

DIRETTA FROSINONE CESENA PRIMAVERA: OCCASIONE PER I CIOCIARI

Frosinone Cesena Primavera, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1. Occasione per i ciociari che, dopo 4 vittorie consecutive e l’ultimo importante blitz di Firenze, si sono riportati al secondo posto in classifica restando a -4 dal Lecce capolista, avvicinabile nella sfida che vede ora i gialloazzurri opposti al fanalino di coda della graduatoria.

È infatti ultimo in classifica e visibilmente staccato il Cesena, sconfitto 2-3 in casa dall’Atalanta in una partita in cui i romagnoli sono stati sicuramente combattivi, ma a 6 giornate dalla fine la retrocessione matematica in Primavera 2 è già stata sancita. All’andata Frosinone vincente di misura a Cesena, in casa dei Ciociari vittoria gialloazzurra anche nell’ultimo precedente tra le due squadre, datato 16 aprile 2022.

FROSINONE CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cesena Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CESENA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Cesena Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pollini, David, Lilli, Ghinelli, Carlini, Pieraccini, Lepri, Gessaroli, Polli, Di Francesco, Milli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE CESENA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Cesena Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.80, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











