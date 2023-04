Diretta/ Verona Roma Primavera (risultato finale 5-2): Hellas, che cinquina!

DIRETTA VERONA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 5-2)

Verona Roma Primavera 5-2: il risultato finale racconta bene una vittoria di fondamentale importanza per l’Hellas, che spazza via un periodo difficile e sale a quota 29 punti in classifica nel Campionato Primavera 1, facendo un passo avanti molto significativo verso la salvezza grazie ai gol di Caia, Bragantini, Cazzadori (doppietta) e capitan Florio. Batosta invece pesantissima per la Roma, che conferma di essere lontanissima parente di quella della prima parte di stagione e resta ferma a quota 44 punti, con qualche preoccupazione che comincia ad essere evidente per la qualificazione ai playoff.

La cronaca della diretta di Verona Roma Primavera è stata quindi un monologo gialloblù, fin dai due gol segnati nello spazio di sei minuti a inizio partita: al 3’ è Caia a firmare il vantaggio scaligero con un bel tiro a giro su assist di Cazzadori, al 6’ invece è Bragantini a segnare con un bel tiro di sinistro dal limite, che colpisce la traversa e poi si infila in rete. La Roma al 26’ sbaglia il rigore che poteva riaprire la partita, perché Boseggia para il tiro di Faticanti, il Verona ne approfitta e sigla il tris con Cazzadori al 32’, sfruttando la verticalizzazione di Caia e un errore di Silva. Altro errore del difensore al 39’ e doppietta per Cazzadori, si va al riposo sul 4-0 e l’Hellas già al 49’ firma la cinquina con Bragantini che serve palla al capitano Florio, il quale trova l’angolo più lontano. La Roma ha un altro rigore al 67’ minuto, stavolta dal dischetto si presenta Pisilli e fa gol. Poco dopo arriva un altro rigore per la Roma, lo segna al 76’ Louakima ma i giochi ormai erano fatti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Verona Roma Primavera. L’Hellas, lo avevamo detto, è in caduta libera: non vince da cinque partite e ha perso tre di queste gare, allargando lo sguardo però possiamo notare come il Verona Primavera abbia vinto solo una delle ultime 13 gare (4-0 interno al Sassuolo) e che nel 2023 abbia raccolto la miseria di 9 punti, mentre erano stati 17 – a parità di match disputati – quelli timbrati nel 2022. Il Verona viaggia abbastanza bene in casa (17 punti in 12 partite) ma segna poco: appena 27 gol, che sono un bottino decisamente scarso considerate le medie con le quali si viaggia solitamente nel campionato 1.

Certo anche la Roma Primavera non sta facendo benissimo: nel nuovo anno solare ha 14 punti, tre delle quattro vittorie sono arrivate segnando 4 gol ma una squadra simile, che è stata capolista fino alla metà di febbraio, certamente può fare di più e infatti nella prima metà del campionato 1 aveva raccolto 30 punti, viaggiando dunque a più del doppio della velocità. Si capisce bene perché entrambe le squadre vadano a caccia di riscatto; vedremo se almeno una delle due riuscirà a ottenerlo, noi ora possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco perché finalmente è tutto pronto, la diretta di Verona Roma Primavera comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Roma Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è il principale di questa emittente ed è disponibile, in chiaro per tutti, al numero 60 del vostro telecomando. Ricordiamo poi che un’altra modalità per assistere alla partita del campionato 1 sarà quella della diretta streaming video: in questo caso, sempre dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, le opzioni saranno due perché potrete visitare (senza costi aggiuntivi) il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app, che trovate sotto il nome di Sportitalia, sui vostri device.

HELLAS NEI GUAI!

Verona Roma Primavera, partita in diretta dall’Antistadio Guido Tavellin, si gioca alle ore 11:00 di sabato 1 aprile: riparte da qui il campionato Primavera 1 2022-2023, che dopo la sosta vive la sua 25^ giornata. Match delicato per entrambe: il Verona, reduce dal pareggio contro il Torino, dopo un buon avvio che l’aveva portato a sognare la zona playoff è crollato e a oggi dovrebbe giocare lo spareggio per non retrocedere, naturalmente per l’Hellas c’è un solo risultato a disposizione perché le cose si stanno mettendo davvero male e sarà complicato risalire la corrente.

Anche la Roma ha comunque avuto un calo: nell’ultimo turno ha pareggiato sul campo dell’Inter, in generale ha un po’ perso il passo e infatti la posizione in classifica è la terza, che garantirebbe la qualificazione ai playoff ma non la qualificazione diretta alla fase finale del campionato. I giallorossi vogliono tornare a vincere e vedremo se lo faranno nella diretta di Verona Roma Primavera; intanto valutiamo le potenziali scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa intrigante partita.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA PRIMAVERA

Sarà un 3-4-1-2 quello di Paolo Sammarco per Verona Roma Primavera: la certezza rimane Caia, attaccante che potrebbe giocare al fianco di Siren Diao o Cazzadori (favorito il secondo) mentre Alphadjo Cissé, già portato in prima squadra, dovrebbe avere il posto sulla trequarti. A centrocampo Rihai può sfilare la maglia a Samuele D’Agostino o Joselito; Bragantini e Bernardi invece sembrano andare per la conferma sulle fasce così come i centrali difensivi El Wafi, Calabrese e Ebengue schierati a protezione del portiere Boseggia.

Federico Guidi deve invece fare a meno dello squalificato Riccardo Pagano: una delle due mezzali sarà quindi D’Alessio, che sull’altro versante avrà Pisilli con Faticanti come sempre adibito alla regia della squadra. Louakima e Cherubini (ma occhio a Bolzan e Oliveras) saranno gli esterni di centrocampo; in difesa Brian Silva, Chesti e Keramitsis saranno i tre a protezione di Del Bello (o Baldi, a seconda di chi giocherà in porta), mentre a formare la coppia offensiva potrebbero essere Claudio Cassano, che a tutti gli effetti dovrebbe giocare, e Majchrzak che è in vantaggio su Misitano e Padula.











