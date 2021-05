Diretta Chelsea Arsenal/ Streaming video tv: ad Arteta servono punti (Premier League)

DIRETTA CHELSEA ARSENAL: DERBY CALDISSIMO!

Chelsea Arsenal è in diretta da Stamford Bridge, alle ore 21:15 di mercoledì 12 maggio: il derby di Londra, sempre caldissimo, si gioca per la 36^ giornata di Premier League 2020-2021. Abbiamo due squadre che recentemente hanno giocato in Europa, con diversi esiti: i Blues sono tornati in finale di Champions League dopo 9 anni e potrebbero rendere memorabile la loro stagione che era iniziata sotto ben altre premesse, mentre in campionato con una vittoria sarebbero certi della qualificazione alla grande coppa del prossimo anno.

I Gunners sperano ancora in un posto nelle coppe, ma intanto non sono riusciti a ribaltare il Villarreal mancando la finale di Europa League: una delusione tremenda, con il rischio di un’altra annata da buttare o quasi. Sarà comunque interessante vedere quello che succederà nella diretta di Chelsea Arsenal: ricordando che i Blues hanno anche ritardato la festa del Manchester City vincendo all’Etihad, leggiamo insieme le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA CHELSEA ARSENAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Arsenal verrà trasmessa sulla televisione satellitare, pertanto saranno solo gli abbonati che si potranno rivolgere al canale Sky Sport Football (numero 203 del decoder) per assistere a questa partita. C’è a disposizione anche il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: i clienti Sky dovranno inserire i dati del loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, così da attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

La finale di FA Cup è fra tre giorni, e allora per Chelsea Arsenal Thomas Tuchel potrebbe puntare sul turnover: in porta andrà comunque Edouard Mendy, in difesa potrebbe tornare Azpilicueta in linea con Rudiger e Zouma mentre sugli esterni, partendo dal centrocampo, le soluzioni sono Reece James e Marcos Alonso. Kanté e Jorginho potrebbero essere il tandem in mezzo al campo, possibile anche l’arretramento di Mount per far giocare due tra Pulisic, Ziyech e Havertz sulla trequarti; il tedesco sarebbe utile anche come punta centrale, qui l’ex Giroud si gioca la maglia con Werner e Tammy Abraham. Mikel Arteta sente di più la partita, e dunque l’Arsenal avrà i titolari: Leno il portiere, davanti a lui Holding e Pablo Marì con Chambers. In mezzo al campo Granit Xhaka giostrerà insieme a Dani Ceballos, sugli esterni invece la propulsione dovrebbe essere quella di Bellerin e Tierney con quest’ultimo in ballottaggio con Saka. Il quale potrebbe anche agire nel tridente, ma qui le scelte sembrano fatte: Pépé e Aubameyang in appoggio a Lacazette, il grande ex Willian andrebbe dunque ad accomodarsi in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Chelsea Arsenal possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, dunque andiamo subito a vedere cosa ci dicono sulla partita. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote 3,85 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, la vincita ammonterebbe a 5,00 volte la puntata con questo bookmaker.



