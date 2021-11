DIRETTA CHELSEA JUVENTUS/ Video streaming Canale 5: arbitra Srdjan Jovanovic

DIRETTA CHELSEA JUVENTUS: L’ARBITRO

Ora nell’analisi della diretta di Chelsea Juventus soffermiamoci sull’arbitro che sarà il serbo Srdjan Jovanović. Uroš Stojković e Milan Mihajlović saranno i suoi coadiuvanti. Il quarto uomo sarà Novak Simović mentre troveremo var Alejandro Hernández e Avar Juan Martínez Munuera. Il fischietto è un classe 1986 nato a Belgrado il 9 aprile. Si tratta di un arbitro molto esperto che è internazionale dal 2015, promosso dalla Superliga serba appena un anno dopo il suo debutto.

In carriera ha diretto 243 partite con 1094 cartellini gialli, 28 rossi per doppio giallo e appena 21 espulsioni dirette. Si tratta di un arbitro dotato di grande personalità che fa correre poco le partite tirando fuori spesso il cartellino giallo. È però uno di quelli che per tirare fuori un rosso aspetta davvero che ci sia una situazione impossibile da trascurare. Non ama quindi lasciare una delle due squadre in inferiorità numerica prediligendo il far giocare una gara sempre e comunque in maniera lineare e senza il vantaggio numerico.

DIRETTA CHELSEA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Juventus sarà su Canale 5, e dunque in chiaro per tutti anche in mobilità su Mediaset Play; in alternativa naturalmente c’è come sempre Sky Sport riservato agli abbonati, che potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

CHELSEA JUVENTUS: ALLEGRI VUOLE IL PRIMO POSTO

Chelsea Juventus sarà diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 23 novembre a Stamford Bridge, per la 5^ giornata del gruppo H di Champions League 2021-2022. I bianconeri sono già qualificati agli ottavi, ma vogliono il primo posto: con un pareggio a Londra, avendo già battuto i Blues all’andata, avrebbero risolto la pratica in maniera aritmetica e intanto arrivano qui in fiducia, dopo l’importante vittoria sul campo della Lazio in campionato e una rimonta per lo scudetto che adesso sembra leggermente più alla portata (ma comunque complessa).

Al Chelsea per gli ottavi basta allo stesso modo un punto, per evitare che contro lo Zenit diventi uno spareggio: i Blues volano in Premier League, hanno schiantato anche il Leicester – in trasferta – e confermato il primo posto, dunque momento positivo che potrebbe essere coronato da una vittoria nel big match di Champions League. Aspettando di scoprire come andranno le cose, proviamo adesso a studiare in maniera più dettagliata in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Stamford Bridge, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA JUVENTUS

Thomas Tuchel ha ancora qualche dubbio in vista di Chelsea Juventus: in difesa per esempio potrebbe inserire Azpilicueta con Thiago Silva e Rudiger ma eventualmente avanzare lo spagnolo sulla destra, con Christensen titolare e Reece James in panchina. Ballottaggio Chilwell-Marcos Alonso sull’altro versante, in mezzo ci sono Jorginho e Kanté (Kovacic è out) mentre davanti difficilmente vedremo titolare Romelu Lukaku, quindi Havertz o Werner da prima punta con Ziyech e Mount che potrebbero agire sulla trequarti, ma lo stesso ex Bayer Leverkusen può ovviamente abbassare la sua posizione.

Nella Juventus Dybala va verso il forfait: quindi, in attacco dovremmo rivedere Federico Chiesa con Morata a meno che Massimiliano Allegri scelga di puntare su Kean. A quel punto, Chiesa giocherebbe esterno a centrocampo: se fosse a destra, sull’altro versante ci sarebbe Rabiot altrimenti ecco McKennie, che si gioca anche il posto da titolare in mezzo insieme a Locatelli (l’alternativa è Bentancur). In difesa mancherà Danilo: si abbassa inevitabilmente Cuadrado a fare il terzino destro, dall’altra parte torna titolare Alex Sandro e in mezzo avremo ancora Bonucci e De Ligt a proteggere il portiere Szczesny.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando la diretta di Chelsea Juventus vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 1,65 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,80 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 5,25 volte l’importo investito.



